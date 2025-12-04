Российские боксёры провели мастер-класс в Баймакском районе

Визит известных спортсменов был направлен на то, чтобы передать свой опыт и мотивировать детей к занятиям боксом.

Открывая встречу, первый заместитель главы Баймакского района по кадровой и социальной политике Фаниль Надыргулов поблагодарил гостей:

— Спасибо, что выбрали наш район и вдохновляете наших детей на спортивные достижения и высокие результаты!

К участникам обратился чемпион страны и Европы, финалист мирового первенства Эдуард Абзалимов:

— Федерация бокса — это одна большая семья. После сегодняшней тренировки вы можете считать себя её полноправными членами.

Мастер-класс начался с показательных упражнений на растяжку и укрепление мышц, а также рекомендаций по психологической подготовке. В беседе с нашей газетой Эдуард Абзалимов отметил, что посвятил боксу уже 26 лет:

— Бокс — это моя жизнь и мои друзья. Он научил меня преодолевать трудности не только на ринге, но и в повседневности, воспитал дисциплину и характер. Желаю ребятам из Баймака верить в себя, ставить цели и уверенно идти к ним!

Юлия Немцова поделилась впечатлениями от природы Башкортостана, гостеприимства местных жителей, а также отметила растущую популярность женского бокса как в республике, так и в Баймаке.

В завершение мероприятия для юных спортсменов была организована автограф-сессия.

