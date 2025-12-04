-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
4 Декабря , 11:24

Российские боксёры провели мастер-класс в Баймакском районе

Пока в Уфе проходил XXVI чемпионат России по женскому боксу, юные жители Баймакского района получили уникальную возможность встретиться со звёздами этого вида спорта — заслуженными мастерами спорта России Юлией Немцовой и Эдуардом Абзалимовым.

Российские боксёры провели мастер-класс в Баймакском районе
Российские боксёры провели мастер-класс в Баймакском районе

 Визит известных спортсменов был направлен на то, чтобы передать свой опыт и мотивировать детей к занятиям боксом.

Открывая встречу, первый заместитель главы Баймакского района по кадровой и социальной политике Фаниль Надыргулов поблагодарил гостей:

— Спасибо, что выбрали наш район и вдохновляете наших детей на спортивные достижения и высокие результаты!

К участникам обратился чемпион страны и Европы, финалист мирового первенства Эдуард Абзалимов:

— Федерация бокса — это одна большая семья. После сегодняшней тренировки вы можете считать себя её полноправными членами.

Мастер-класс начался с показательных упражнений на растяжку и укрепление мышц, а также рекомендаций по психологической подготовке. В беседе с нашей газетой Эдуард Абзалимов отметил, что посвятил боксу уже 26 лет:

— Бокс — это моя жизнь и мои друзья. Он научил меня преодолевать трудности не только на ринге, но и в повседневности, воспитал дисциплину и характер. Желаю ребятам из Баймака верить в себя, ставить цели и уверенно идти к ним!

Юлия Немцова поделилась впечатлениями от природы Башкортостана, гостеприимства местных жителей, а также отметила растущую популярность женского бокса как в республике, так и в Баймаке.

В завершение мероприятия для юных спортсменов была организована автограф-сессия.

Источник: https://bv02.info/news/localnews/2025-12-03/rossiyskie-boksyory-proveli-master-klass-v-baymakskom-rayone-4491937

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru