Студенты Башкирии разработали образовательные наборы по робототехнике

Новые робототехнические комплексы позволяют студентам осваивать на практике программирование, электротехнику, электронику и основы механики. Благодаря тщательно продуманным учебным сценариям удалось создать уникальную методическую базу, не имеющую аналогов в России. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодёжь и дети».

Изначально наборы разрабатывались для практических занятий по дисциплине «Конструирование робототехнических систем» в формате проектной мастерской. В процессе обучения использовались готовые робототехнические комплекты, которые часто не отвечали необходимым требованиям и нуждались в доработке. Это побудило команду Евразийской политехнической школы создать собственный, идеально подходящий для учебных целей набор.

За реализацию проекта взялись участники Молодёжного робототехнического клуба УГНТУ. В команде из четырёх человек обязанности были чётко распределены: Кирилл Прошин занимался конструкцией «робота-паука», разработкой 3D-моделей, печатью деталей, а также подбором и пайкой электроники. Мария Кутьенкова писала программный код, библиотеки и создавала алгоритмы движений. Алсу Баязитова, помимо программирования, разрабатывала лабораторные пособия для студентов и школьников. Данил Яхутов сосредоточился на создании установки-манипулятора и поддерживал коллег на всех этапах работы.

Руководитель проекта — старший преподаватель Евразийской политехнической школы Андрей Бодылев. Как отмечает наставник, его роль заключается в постановке задач, технической экспертизе и поиске финансирования, в то время как основную работу выполняют сами студенты.

Примечательно, что основная специальность студентов (в ЕПШ получают две квалификации) — химическая технология, а дополнительная — прикладная информатика. Робототехника для них — увлечение, что не помешало создать по-настоящему инновационный продукт.

Например, «робот-паук» способен выполнять комбинированные движения, недоступные многим аналогам. Установка-манипулятор, хотя и является учебной, по своей конструкции близка к промышленным образцам.

Ключевое преимущество разработок УГНТУ — их глубокая образовательная направленность. Команда уделила особое внимание созданию функциональных сценариев использования, комплекса лабораторных работ и понятных учебных материалов. В результате получился не просто набор компонентов, а целостное образовательное решение. Уже в текущем учебном году эти комплексы будут использоваться в дисциплине «Проектная мастерская» для студентов Евразийской политехнической школы.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

