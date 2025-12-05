-11 °С
Госпаблики Башкирии заводят каналы в MAX

Теперь смотреть новости организаций можно в национальном мессенджере   Появление в стране национального мессенджера МАХ стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.   

По данным АНО «Диалог Регионы», на данный момент в мессенджере зарегистрированы каналы глав всех 89 региональных правительств, более 4 тыс. органов исполнительной власти и местного самоуправления. В активной фазе создания госканалы школ и детских садов, культурных учреждений, больниц, молодежных организаций. Автор - Арина Алекперова   В Башкортостане в MAX зарегистрировано более 900 страниц государственных организаций и ведомств. Например, сейчас можно почитать каналы: - Администрации Главы Республики Башкортостан: https://max.ru/glavbash - администрации г. Уфы: https://max.ru/ufa - Минздрава республики: https://max.ru/minzdravrb   АНО «Диалог Регионы» также выпустила первый рейтинг правительств регионов России по охвату аудитории в мессенджере МАХ. Он основан на двух ключевых показателях: количестве подписчиков и соотношении аудитории канала с численностью населения субъекта страны. Несмотря на то, что госпаблики в MAX были запущены совсем недавно, рейтинг показал значительный успех мессенджера в регионах.   Развитие госпабликов в мессенджере МАХ является стратегически важным шагом для государственных органов и организаций, убежден вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.   – Госорганы идут туда, где находятся люди – это и есть настоящая открытость. Технологическая база национального мессенджера, включая интеграцию с «Госуслугами», обеспечивает безопасность, надежность и удобство этого диалога. MAX, как и ВКонтакте, становится мощной платформой для размещения социально значимой информации, – подчеркнул Рустам Хайбуллов.   МАХ становится новой площадкой для позиционирования активной работы власти. Уже на старте запуска работы аудитория проявляет большой интерес к госпабликам в мессенджере, наблюдается высокая динамика роста подписчиков, отметил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.   – Создание госпабликов в МАХ – один из важных шагов в формировании информационного суверенитета страны, доступа граждан к актуальной и достоверной информации. 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений уже создано в МАХ, общее количество подписчиков – 2 млн. По нашей оценке, в ближайшие месяцы число новых госпабликов в мессенджере вырастет до 40 тыс. Активно начали работу по созданию своих каналов школы, театры, больницы. Центры управления регионами, подразделения «Диалог Регионы», помогают выстроить эту работу в каждом регионе, – отметил он.   Напомним, 1 декабря 2022 года появился федеральный закон о государственных страницах в социальных сетях. Все органы власти и бюджетные организации, включая каждую школу, больницу, детский сад, ведут страницы в соцсетях и отвечают на обращения граждан.

 

