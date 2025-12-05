-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
5 Декабря , 19:13

Минстрой России расширяет цифровые сервисы ЖКХ: домовые чаты переходят в MAX

Минстрой России продолжает развивать цифровые инструменты в сфере ЖКХ, направленные на повышение качества коммунальных услуг и улучшение управления жилым фондом. Одним из ключевых проектов в этом направлении стало создание домовых чатов в национальном мессенджере MAX.

Минстрой России расширяет цифровые сервисы ЖКХ: домовые чаты переходят в MAX
Минстрой России расширяет цифровые сервисы ЖКХ: домовые чаты переходят в MAX

Домовые чаты предназначены для оперативного обмена актуальной информацией между жителями и управляющими организациями. Они упрощают взаимодействие собственников, помогают вовремя узнавать о состоянии общего имущества и служат удобным каналом подачи заявок и передачи показаний приборов учёта.

Проект развивается совместно командой мессенджера MAX и специалистами Министерства строительства России при поддержке региональных властей. Его цели включают создание удобного канала связи между жильцами и управляющей компанией, повышение осведомлённости жителей о работе служб и обеспечении доступа к простым цифровым функциям ЖКХ.

В числе задач сервиса — предоставление жителям актуальной информации о деятельности управляющей компании, уведомление о ремонтах и мероприятиях, а также упрощение передачи показаний по воде, электричеству и газу напрямую через мессенджер MAX.

В Башкортостане уже создано свыше 12 тысяч домовых чатов. Владельцем выступает Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Специалисты ведомства назначают сотрудников управляющих компаний администраторами чатов, что обеспечивает стабильную работу системы и при смене обслуживающей организации.

Выбор платформы MAX обеспечил высокий уровень защиты данных и надёжность обмена сообщениями. Платформа оснащена антифрод-механизмами и предоставляет дополнительные удобные сервисы для жителей. При этом собственникам и управляющим компаниям не нужно создавать чаты самостоятельно — инфраструктура уже развёрнута.

После завершения технической подготовки жители смогут подключиться к чатам своего дома. Управляющие организации сообщат порядок подключения. Ссылки на открытые домовые чаты в MAX уже доступны в приложении «Госуслуги.Дом», и желающие могут присоединиться самостоятельно.

Источник: МАХ-канал «Госжилстройнадзор Республики Башкортостан»

Молодёжная газета 

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru