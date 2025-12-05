В Башкирии бизнес подставил плечо и стал драйвером в инвестициях

Подобные мероприятия проходят в регионах-лидерах, демонстрирующих наилучшую динамику по улучшению условий ведения бизнеса, и которые готовы поделиться своим опытом.

Модератор сессии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова напомнила, что Башкирия по защите бизнеса входит в топ-3 регионов страны. В том числе – в группе А по минимальному административному и силовому давлению на бизнес.

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов отметил, что регион не останавливается на достигнутых результатах.

– Нам крайне важен опыт и предложения других регионов. Мы занимаемся уже третьим пакетом либерализации инвестиционного законодательства. Глава республики поставил задачу придумать и внедрить прорывные инструменты привлечения, сопровождения инвестпроектов, мониторинга захода в инвестпректы. Здесь нам очень пригодится опыт, который уже апробирован в ваших регионах, – подчеркнул Рустам Муратов.

Среди лучших региональных практик Рустам Муратов назвал инвестчас, который каждый четверг проводит глава Башкирии, а также предпринимательские часы, проводимые главами муниципалитетов.

– В 2023 году мы убрали все барьеры для входа в приоритетный инвестпроект. Сегодня проект стоимостью 1 рубль может претендовать на все преференции. Убрали критерии бюджетной эффективности, зарплаты, количества работников. Сегодня, чтобы выйти на инвестчас, у инвестора должна быть только одна декларация, которую ему помогает делать Корпорация развития РБ, – рассказал министр.

По словам вице-премьера, такая практика дает хорошие результаты. В разы выросло количество соглашений о защите инвестиций. Регион шесть лет удерживает положительную динамику по объему инвестиций. Это рекордный максимум в стране. 2025 год, несмотря на внешние вызовы и снижение бюджетных инвестиций, республика планирует завершить с положительной динамикой около 102 процентов, что выше среднероссийского темпа.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/27965/