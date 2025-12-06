-11 °С
6 Декабря , 10:00

В Башкирии реализуют проект по разведению гусей

Одной из ключевых задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» является стимулирование роста малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики.

Ляйсан Ситдикова из Янаульского района Республики Башкортостан уже несколько лет занимается птицеводством. На «предпринимательском часе» она представила свой проект по разведению гусей. В работе на личном подворье и уходе за птицей ей помогают родные. Сейчас поголовье небольшое и в основном обеспечивает потребности семьи, однако фермер рассматривает птицеводство как перспективный бизнес. Для расширения дела Ляйсан планирует увеличить стадо, что потребует дополнительных земельных участков.

Предпринимательница изучила возможные меры господдержки в области птицеводства. Для развития проекта ей потребовалась субсидия на содержание гусей. Специалисты районного управления сельского хозяйства проконсультировали автора проекта, на что важно обратить внимание при реализации её планов.

«Разведение гусей — отличная и доходная идея для бизнеса. Спрос на эту продукцию растёт, а конкуренция пока невелика. Поэтому мы рекомендуем детально проработать этапы запуска дела, изучить особенности содержания птицы и подготовить бизнес-план гусиной фермы с финансовыми расчётами», — отметил главный зоотехник района Нафкат Мугаллимов.

Основные ветеринарно-санитарные требования для гусиных ферм в целом аналогичны правилам для других видов домашней птицы. Для крупных хозяйств ключевые меры профилактики заболеваний закладываются ещё на этапе проектирования и строительства. Поэтому специализированные гусеводческие фермы должны возводиться по проектам, разработанным в соответствии с действующими технологическими нормативами и согласованными с органами государственного ветеринарного надзора.

Источник: Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

