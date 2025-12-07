-11 °С
7 Декабря , 09:00

Лесоводы РБ получат 91 млн рублей на покупку лесопожарной техники и оборудования

Наряду с лесовосстановлением, тушение лесных пожаров является одним из главных направлений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

В 2026 году Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан продолжит обновление материально-технической базы учреждений и закупит необходимую лесопожарную технику и оборудование на сумму свыше 91 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

Как отметили в Федеральном агентстве лесного хозяйства, в России, в 2026 году, на охрану лесов от пожаров за счет средств федерального бюджета будет выделено 25,3 млрд рублей. Это на 28,4% больше, чем в 2025 году.
 
Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.
