Лесоводы РБ получат 91 млн рублей на покупку лесопожарной техники и оборудования

В 2026 году Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан продолжит обновление материально-технической базы учреждений и закупит необходимую лесопожарную технику и оборудование на сумму свыше 91 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.





Как отметили в Федеральном агентстве лесного хозяйства, в России, в 2026 году, на охрану лесов от пожаров за счет средств федерального бюджета будет выделено 25,3 млрд рублей. Это на 28,4% больше, чем в 2025 году.

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.