Что бизнес нашёл для себя в Межвузовском кампусе Уфы

За круглым столом собрались команды программ развития четырех ведущих вузов республики – БашГАУ, БГМУ, УГНТУ, УУНиТ – и представители бизнеса. Речь шла о том, насколько результаты научных исследований отвечают запросам отраслей и региональной экономики, какие барьеры мешают взаимодействию и как выстроить устойчивые механизмы кооперации.

Директор ООО «Кампус» Сергей Гладких представил модель Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ как инструмента для технологического предпринимательства:

«Кампус должен быть площадкой, где развивается технологическое предпринимательство. У каждой кампусной экосистемы должна быть своя продуктовая линейка, связанная с бизнесом и понятная партнёрам. Наша задача – перейти от общих дискуссий к конкретным шагам и показать, как кампус может помогать тем, кто хочет создавать и масштабировать технологические продукты».

Руководитель программы развития УГНТУ Дмитрий Кузнецов рассказал о новых механизмах работы с технологическими партнёрами. Нефтяной университет сфокусирован на трех направлениях: новые материалы и продукты нефтегазохимии, автоматизация технологических процессов и цифровой промысел, интеллектуальные системы машиностроения.

«По каждому направлению сформированы продуктовые портфели, которые мы планируем довести до полной готовности к 2030 году. С 2025 года университет выстраивает систему малых инновационных предприятий и научно-производственных объединений, чтобы не только передавать результаты крупным компаниям, но и самим через малый бизнес выходить на рынок. Ключевая ставка – на инженерные команды, которые способны быстро внедрять разработки на объектах партнёров и сокращать сроки коммерциализации», – отметил он.

Подробнее на сайте https://campusufa.ru/news/1618