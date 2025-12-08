Ученые уфимского РАН встретились с индустриальными партнерами

Цель встречи заключалась в укреплении взаимодействия между научной средой и производственной сферой, поиске решений для интеграции новейших научных достижений в реальный сектор экономики.

Со стороны АПК в мероприятии приняли участие руководители и специалисты ведущих агрохолдингов и фермерских хозяйств региона, включая ГК «Таврос», «Премиум», «Артемида», «Урожай», А7-Агро, АП Калинина, СПК Колхоз Герой, Ашкадарский.

Эта встреча стала началом регулярного формата сотрудничества. Уже в самое ближайшее время планируется продолжение обсуждений и разработка конкретных планов реализации совместных проектов.

Учёные совместно с предприятиями обсудят конкретные шаги по внедрению инновационных технологий в производство и экономику Башкортостана.



Перспективные направления исследований, которые были представлены участниками встречи в виде докладов, касались изучения генетических особенностей сельскохозяйственных животных, генной инженерии, ДНК-маркеров ценных культурных растений, ростостимулирующих бактерий, утилизации органических отходов сельского хозяйства и промышленности, потенциала яровой мягкой пшеницы.

