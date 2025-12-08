-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
8 Декабря , 15:40

В Башкирии школьникам показали лаборатории Межвузовского студенческого кампуса

Уфимские школьники продолжают знакомство с научно-популярными маршрутами, разработанными учеными Межвузовского кампуса и Евразийского НОЦ. На этот раз учащиеся Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №1 посетили научно- популярный маршрут «Уфа естественно-научная: от зарождения жизни на Земле к ноосфере Вернадского». 

В Башкирии школьникам показали лаборатории Межвузовского студенческого кампуса
В Башкирии школьникам показали лаборатории Межвузовского студенческого кампуса

Экскурсия позволила участникам познакомиться с разнообразием научных открытий и достижений в области естественных наук в республике и совершить путешествие от прошлого к будущему.  

По традиции отправной точкой путешествия стал Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Здесь ребята познакомились с современными лабораториями уфимских университетов, узнали о перспективных научных направлениях и разработках. А также смогли задать вопросы ученым. 

Участники маршрута приняли участие в интерактивном мастер-классе в лаборатории по изучению свойств водорослей, им очень понравилось в зоологическом музее Уфимского университета науки и технологий и в геологическом музее Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Дети с увлечением смотрели на экспонаты и внимательно слушали гидов.

Туры дают возможность попасть на уникальные объекты научно-исследовательской инфраструктуры региона – от лабораторий университетов до предприятий реального сектора экономики и значимых, с точки зрения науки и исследований, популярных туристических мест республики – геопарков и курортов региона.

Все маршруты успешно прошли экспертизу Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте РФ и вошли в перечень научно-популярных маршрутов России. 

Увидеть и оценить новые туристические маршруты может любой желающий от школьника до ведущего ученого, а также все, кто заинтересован в получении новых знаний и хочет «прикоснуться к науке». Записаться на экскурсии можно на сайте Евразийского НОЦ.

Источник: https://campusufa.ru/news/1619 

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru