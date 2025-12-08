В Башкирии школьникам показали лаборатории Межвузовского студенческого кампуса

Экскурсия позволила участникам познакомиться с разнообразием научных открытий и достижений в области естественных наук в республике и совершить путешествие от прошлого к будущему.



По традиции отправной точкой путешествия стал Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Здесь ребята познакомились с современными лабораториями уфимских университетов, узнали о перспективных научных направлениях и разработках. А также смогли задать вопросы ученым.



Участники маршрута приняли участие в интерактивном мастер-классе в лаборатории по изучению свойств водорослей, им очень понравилось в зоологическом музее Уфимского университета науки и технологий и в геологическом музее Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Дети с увлечением смотрели на экспонаты и внимательно слушали гидов.

Туры дают возможность попасть на уникальные объекты научно-исследовательской инфраструктуры региона – от лабораторий университетов до предприятий реального сектора экономики и значимых, с точки зрения науки и исследований, популярных туристических мест республики – геопарков и курортов региона.



Все маршруты успешно прошли экспертизу Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте РФ и вошли в перечень научно-популярных маршрутов России.



Увидеть и оценить новые туристические маршруты может любой желающий от школьника до ведущего ученого, а также все, кто заинтересован в получении новых знаний и хочет «прикоснуться к науке». Записаться на экскурсии можно на сайте Евразийского НОЦ.

