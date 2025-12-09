В Башкирии подвели итоги фестиваля «Театральное Приволжье»

Торжественная церемония награждения стала поводом для важного разговора. Перед вручением дипломов победителей руководители коллективов, режиссеры, артисты и члены профессионального жюри собрались, чтобы обсудить то, что их действительно волнует: в чем задачи режиссеров любительских театров, как работать с маленькими актерами и какую драматургию выбирать для постановок, чтобы было интересно и актерам, и зрителям.

Ознакомиться с материалом можно на сайте "Республика Башкортостан"

Фото: Рамиль НАФИКОВ

