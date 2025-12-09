-11 °С
Облачно
Новости
9 Декабря , 16:51

В Башкирии подвели итоги фестиваля «Театральное Приволжье»

Количество участников регионального этапа окружного фестиваля этого года впечатляет даже организаторов: 124 заявки от театральных коллективов со всей республики, более 1700 юных и молодых артистов на сцене. 8 декабря в Уфе назвали имена лучших коллективов.

Торжественная церемония награждения стала поводом для важного разговора. Перед вручением дипломов победителей руководители коллективов, режиссеры, артисты и члены профессионального жюри собрались, чтобы обсудить то, что их действительно волнует: в чем задачи режиссеров любительских театров, как работать с маленькими актерами и какую драматургию выбирать для постановок, чтобы было интересно и актерам, и зрителям.

Ознакомиться с материалом можно на сайте "Республика Башкортостан"

Фото: Рамиль НАФИКОВ

#республикабашкортостан#театральноеприволжье_viiсезонпфо#молодежьпфо#prifo_театральноеприволжье

