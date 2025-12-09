В Башкирии стартовали экоуроки для школьников

В ходе интерактивного занятия школьники узнали о ключевой роли речных экосистем в жизни человека и природы, а также о серьезном воздействии, которое оказывает на них антропогенная деятельность. Особое внимание было уделено проблеме пластикового загрязнения водоемов.





Основной темой урока стала демонстрация простого, но эффективного механизма помощи рекам. Альбина Сулейманова наглядно объяснила связь между раздельным сбором пластиковых крышек и оздоровлением водоемов. Учащиеся узнали, как сбор и переработка этого вида пластика не только сокращают объем отходов, но и позволяют направлять средства от их реализации на проекты по очистке и восстановлению береговых линий рек Башкортостана.

Источник:Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан