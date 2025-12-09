-11 °С
В Башкирии стартовали экоуроки для школьников

В школе № 45 города Уфы состоялся экологический урок для учащихся 5 «В» класса, который провела координатор проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» в Республике Башкортостан Альбина Сулейманова. Мероприятие направлено на формирование экологической культуры у подрастающего поколения и популяризацию практических действий по сохранению водных ресурсов региона, что в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

В ходе интерактивного занятия школьники узнали о ключевой роли речных экосистем в жизни человека и природы, а также о серьезном воздействии, которое оказывает на них антропогенная деятельность. Особое внимание было уделено проблеме пластикового загрязнения водоемов.

Основной темой урока стала демонстрация простого, но эффективного механизма помощи рекам. Альбина Сулейманова наглядно объяснила связь между раздельным сбором пластиковых крышек и оздоровлением водоемов. Учащиеся узнали, как сбор и переработка этого вида пластика не только сокращают объем отходов, но и позволяют направлять средства от их реализации на проекты по очистке и восстановлению береговых линий рек Башкортостана.
 
Источник:Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 
