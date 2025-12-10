Башкирия и Китай подписали соглашение о подготовке аспирантов с китайским вузом

В ходе встречи в Кампусе прошло обсуждение правовых и организационных вопросов по работе над проектом создания совместного российско-китайского института УУНиТ и Университета Чанчжоу. Планируется реализация 5 программ бакалавриата по направлениям: «Материаловедение и технологии материалов», «Мехатроника и робототехника», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

Китайские студенты будут обучаться на базе Университета Чанчжоу 4 года, и около 30% учебных дисциплин им будут преподавать ведущие ученые УУНиТ на английском языке.

Стороны также рассмотрели новые направления сотрудничества, уделив особое внимание совместной подготовке аспирантов по дисциплинам «Материаловедение», «Химия», «Информационные технологии». В рамках подписанного соглашения научные исследования по программе двойных дипломов молодые ученые будут вести под руководством наставников с обеих сторон, а защита диссертации будет оцениваться совместным комитетом. Соглашение предусматривает и обучение в вузе принимающей стороны по программе аспирантуры с одним дипломом.

- Нам очень важно и интересно сотрудничество с китайскими коллегами, потому что нас объединяют актуальные научно-технологические направления в области материаловедения, энергетики, информационных технологий, химии и новых материалов. И сейчас, когда правительство дружественной страны приняло решение о безвизовом режиме для россиян, нашим гражданам открываются широкие возможности, прежде всего, для развития образовательной компоненты, а также знакомства с научно-техническим потенциалом и богатой культурой Поднебесной, - сказал ректор УУНиТ Вадим Захаров.

После официальной части визита гости совершили небольшую экскурсию по Межвузовскому студенческому кампусу. Побывали в лаборатории полимерных композиционных материалов, лаборатории органической электроники, лаборатории многофункциональных материалов и в центре киберспорта.

Отметим, что Уфимский университет науки и технологий интенсивно продвигает высококачественную кооперацию на основе взаимовыгодного партнерства с вузами Китайской народной республики. Между резидентом Межвузовского кампуса Уфы и ведущими китайскими университетами подписано около 30 соглашений. Основными формами взаимодействия являются совместные образовательные программы и программы академической мобильности. Ежегодно свыше 100 студентов из вузов Китая и УУНиТ становятся участниками программы студенческой академической мобильности.

