Около 20 тысяч жителей Башкирии уже установили мобильное приложение «Радар.НФ»

Удобный и быстрый инструмент помогает вне зависимости от места нахождения оперативно передавать важные сигналы о потенциальных угрозах.

Что делает «Радар.НФ»? Приложение позволяет в режиме реального времени передавать информацию о: неопознанных объектах; беспилотниках; взрывах и других подозрительных ситуациях.

Как передать сигнал? 1. Авторизуйтесь по номеру телефона. 2. Выберите тип угрозы. 3. Нажмите «Сообщить». 4. Направьте камеру в сторону объекта и сделайте фото.

Скачать приложение: RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.onf.rdr

AppGallery: https://appgallery.huawei.ru/app/C109424409

Установите «Радар.НФ» прямо сейчас и защитите себя и своих близких!