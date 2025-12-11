-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
11 Декабря , 18:23

Около 20 тысяч жителей Башкирии уже установили мобильное приложение «Радар.НФ»

Около 20 тысяч жителей Башкортостана уже установили мобильное приложение «Радар.НФ», разработанный Народным фронтом и Министерством обороны РФ.

Около 20 тысяч жителей Башкирии уже установили мобильное приложение «Радар.НФ»
Около 20 тысяч жителей Башкирии уже установили мобильное приложение «Радар.НФ»

Удобный и быстрый инструмент помогает вне зависимости от места нахождения оперативно передавать важные сигналы о потенциальных угрозах.

Что делает «Радар.НФ»? Приложение позволяет в режиме реального времени передавать информацию о:  неопознанных объектах;  беспилотниках;  взрывах и других подозрительных ситуациях.

Как передать сигнал? 1. Авторизуйтесь по номеру телефона. 2. Выберите тип угрозы. 3. Нажмите «Сообщить». 4. Направьте камеру в сторону объекта и сделайте фото.

Скачать приложение: RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.onf.rdr

AppGallery: https://appgallery.huawei.ru/app/C109424409

Установите «Радар.НФ» прямо сейчас и защитите себя и своих близких!

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru