11 Декабря , 09:00

Президент России обсудил развитие двусторонних отношений с президентом Индонезии

Президент России провёл встречу с главой Индонезии Прабово Субианто в Кремле.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся углубления торгово-экономического сотрудничества, перспектив реализации совместных энергетических и промышленных проектов, а также укреплении военного и культурного взаимодействия.
Путин выразил благодарность своему индонезийскому коллеге за визит и напомнил о важности личной коммуникации лидеров стран для продвижения двусторонней повестки.
Особое внимание уделялось сотрудничеству в энергетической сфере, где Россия готова оказать поддержку в строительстве АЭС и разработке других инфраструктурных проектов. Была подчёркнута заинтересованность Москвы в активизации контактов в военной сфере, учитывая исторически прочные связи между странами.
Также были затронуты вопросы гуманитарного взаимодействия, включая увеличение туристического потока благодаря упрощению визового режима и организации авиарейсов. Важным аспектом переговоров стало вступление Индонезии в организацию БРИКС и начало переговоров о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.
Подводя итог, президент Индонезии предложил Путину посетить страну в ближайшие годы, на что российский лидер ответил согласием. Встреча завершилась конструктивным диалогом, открывшим перспективы нового этапа развития стратегических взаимоотношений между двумя государствами.

