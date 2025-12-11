Президент России обсудил развитие двусторонних отношений с президентом Индонезии

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся углубления торгово-экономического сотрудничества, перспектив реализации совместных энергетических и промышленных проектов, а также укреплении военного и культурного взаимодействия.

Путин выразил благодарность своему индонезийскому коллеге за визит и напомнил о важности личной коммуникации лидеров стран для продвижения двусторонней повестки.

Особое внимание уделялось сотрудничеству в энергетической сфере, где Россия готова оказать поддержку в строительстве АЭС и разработке других инфраструктурных проектов. Была подчёркнута заинтересованность Москвы в активизации контактов в военной сфере, учитывая исторически прочные связи между странами.

Также были затронуты вопросы гуманитарного взаимодействия, включая увеличение туристического потока благодаря упрощению визового режима и организации авиарейсов. Важным аспектом переговоров стало вступление Индонезии в организацию БРИКС и начало переговоров о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Подводя итог, президент Индонезии предложил Путину посетить страну в ближайшие годы, на что российский лидер ответил согласием. Встреча завершилась конструктивным диалогом, открывшим перспективы нового этапа развития стратегических взаимоотношений между двумя государствами.