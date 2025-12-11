-11 °С
11 Декабря , 18:16

Резидент уфимского кампуса создал диссовет по техническим научным специальностям

Резидент Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, Уфимский университет науки и технологий открыл диссертационный совет по техническим научным специальностям «Технология машиностроения» и «Металловедение и термическая обработка   металлов и сплавов». Решение о создании совета принято Министерством науки и высшего образования РФ. 

Работа диссовета призвана обеспечить кадровое становление выпускников аспирантуры УУНиТ, способствовать повышению уровня научных исследований в сфере разработки новых технологий и оборудования для изготовления машин, создания решений по автоматизации, ремонту и повышению эффективности машиностроительного производства, а также в области материаловедения, разработки новых сплавов и методов их обработки. 

Открытие диссовета станет ключевым фактором для выполнения стратегического проекта УУНиТ «Средства производства» в рамках программы «Приоритет 2030». 

В состав совета вошли эксперты, имеющие серьезный авторитет в научном сообществе, чьи работы связаны с ведущими научными школами Уфимского университета. А это обеспечит преемственность научных традиций и высокие стандарты оценки исследований. 

Как считает глава Госкомитета по науке и высшему образованию РБ Светлана Мустафина, создание диссертационного совета в Уфимском университете — это важное событие в масштабах всей республики, позволяющее самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук. 

- Университет становится центром научной экспертизы и подготовки кадров высшей квалификации, что расширяет возможности проведения исследований и защиты диссертаций в рамках самого вуза. И, конечно, открытие диссовета привлечет одаренных, креативных молодых ученых, а также перспективных специалистов индустрии, - отметила глава ведомства. 

Источник: https://campusufa.ru/news/1628 

