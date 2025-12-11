-11 °С
11 Декабря , 18:09

В МЕГЕ - День башкирского языка!

14 декабря в торговом центре МЕГА в Уфе состоится праздник, приуроченный ко Дню башкирского языка. Ежегодно 14 декабря на основании Указа Главы Республики Башкортостан от 29 октября 2019 года отмечается День башкирского языка.

В связи с этим знаменательным днем в Уфе состоится праздничное мероприятие для взрослых и детей. Место проведения - торговый центр МЕГА. Организатор - АНО по сохранению и развитию башкирского языка. Начало мероприятия - 12.00 ч. Для участников мероприятия будут работать различные площадки: ремесленники Дома дружбы народов Башкортостана и Республиканский центр народного творчества организуют мастер-классы, выступления аниматоров, интерактивы, викторины, игры. Желающие смогут попробовать изготовить национальный музыкальный инструмент - курай вместе с умельцами Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Ведущий мероприятия - актер Национального молодежного театра РБ Шагит Хамматов. Увлекательная развлекательная программа ждет и малышей. Специально для них актеры Башкирского государственного театра кукол покажут спектакль "Гадкий утенок". Праздник своими концертными номерами украсят вокальная студия "Тамыр" и воспитанники башкирского детского сада "Гаилэ". Гвоздь праздничного шоу - концерт этно-группы "Хазина". В течение праздника будет работать фотозона, где участники мероприятия смогут сделать памятные фотографии. Дата проведения: 14 декабря 2025 года, 12:00-15:00 ч Место проведения: ТЦ МЕГА (г.Уфа, ул. Рубежная 174)

АНО по сохранению и развитию башкирского языка
