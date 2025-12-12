Оформи свои права на собственность!

Новым Законом органы местного самоуправления были наделены полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. Что такое база ЕГРН? Это единая система на территории всей России, в которой содержатся сведения обо всех земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, помещениях. Какие объекты недвижимости относят к ранее учтенным? Те объекты недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года. Как действовать гражданам, чтобы защитить свои права и имущество? Всем, у кого имеются «старые» документы на недвижимость (до 31 января 1998 года), необходимо обратиться с ними в местную администрацию. В этом случае граждане освобождаются от уплаты госпошлины, которая предусмотрена Налоговым кодексом. Зачем регистрировать недвижимость? Во-первых, продать, подарить объект можно только после государственной регистрации ваших прав, во-вторых, государственная регистрация права собственности позволит наследникам оперативно и без проблем оформить наследство, в-третьих, участие в программе газификации и догазификации требует осуществления государственной регистрации прав в обязательном порядке и, в-четвертых, если право собственности оформлено, вероятность одобрения кредита на любые цели значительно увеличивается. Что будет, если не регистрировать право? В случае, если вы не вступили в наследство и не оформили свои права, объект недвижимости может быть оформлен в муниципальную собственность как выморочное имущество. Либо при отсутствии в органах и организациях сведений о владельце объекта, такой объект может быть поставлен на учет в качестве бесхозяйного и через год, если собственник объекта за это время не объявится, в судебном порядке будет признано право муниципальной собственности. Зарегистрированное право собственности на объекты недвижимости - это безопасность недвижимого имущества, в том числе исключение рисков мошеннических действий с ним, признание их государством и достоверность сведений об объектах в едином реестре недвижимости.

По материалу "Сибайского рабочего"