12 Декабря , 17:39

Проект нового бюджета Башкирии пересмотрен с ростом доходов и расходов

К проекту закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», принятому в первом чтении в ноябре, поступили поправки.

Новую редакцию законопроекта республиканский парламент планирует рассмотреть в окончательном чтении в ближайшее время – на декабрьском пленарном заседании. – Совокупный объем доходов республиканского бюджета на 2026 год пересмотрен с ростом на 2,1 млрд рублей, – сообщил Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Здесь сыграли роль разнонаправленные факторы. Снижение ожиданий по дивидендам компенсировано увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и более высоким прогнозом по акцизам на нефтепродукты. Соразмерно (на 2,1 млрд рублей) увеличен и общий объем расходов. Дополнительное финансирование будет направлено, прежде всего, на нужды экономики и жилищно-коммунального комплекса. Дефицит бюджета остался на прежнем уровне – 22,5 млрд рублей. У нас есть четкое понимание, за счет каких источников он будет финансироваться. Рисков для бюджетной устойчивости нет. Скорректированы также параметры бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов.

– В целом проект видится реалистичным и сбалансированным, – сказал Константин Толкачев. – Есть задел на перспективу: бюджет не только обеспечивает социальные обязательства, но и усиливает инвестиционную составляющую для дальнейшего устойчивого развития. Таким образом, новой редакцией законопроекта после уточнений предусмотрены следующие параметры бюджета Республики Башкортостан:

2026 год:

Доходы – 316,2 млрд рублей;

Расходы – 338,7 млрд рублей;

Дефицит – 22,5 млрд рублей.

2027 год:

Доходы – 334,7 млрд рублей;

Расходы – 343,7 млрд рублей;

Дефицит – 9 млрд рублей.

2028 год:

Доходы – 353,9 млрд рублей;

Расходы – 353,9 млрд рублей;

Дефицит – 0 млрд рублей.

Фото: Олег Яровиков / ИА «Башинформ»

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
