День башкирского языка отметили в Уфе

В честь него назван Башкирский государственный педагогический университет, который традиционно становится одной из главных площадок празднования. Имя Мифтахетдина Акмуллы было присвоено Башкирскому государственному педагогическому университету в 2006 году. А в 2008 году на площади перед главным корпусом вуза был установлен памятник великому просветителю, ставший одним из символов университета. В честь праздника состоялась церемония возложения цветов к памятнику Мифтахетдину Акмулле. В ней приняли участие представители органов власти и общественных организаций, студенты и преподаватели вузов и колледжей Башкортостана. Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Тамара Тансыккужина приветствовала собравшихся и поздравила с праздником. «В нашей республике сложилась прекрасная традиция в День башкирского языка возлагать цветы к памятнику Мифтахетдину Акмулле и еще раз вспоминать, как красив и звучен башкирский язык. Руководством Башкортостана делается очень много для сохранения нашего родного языка, создаются условия для его развития. Это наш долг, наша обязанность, И очень приятно в этот день чествовать наших студентов и вручать им стипендию имени Акмуллы», – отметила Тамара Михайловна. «В Акмуллинском университете мы проводим большую работу по развитию башкирского языка, а также по сохранению эпоса «Урал-батыр». У нас создан научно-исследовательский центр башкирского фольклора центром, мы помним и изучаем всех просветителей, которые донесли до нас наш родной язык», – сказал депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, ректор БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов Депутат Государственной Думы России Зариф Байгускаров поблагодарил Главу Башкортостана за учреждение Дня башкирского языка и подчеркнул, что очень важно сохранять родной язык, изучать его и разговаривать на нем. Председатель исполкома Всемирного курултая башкир, депутат Госсобрания – Курултая РБ Юлдаш Юсупов, отметил большую работу по сохранению башкирского языка, которую проводит Акмуллинский университет и ректор вуза, поблагодарил Салавата Сагитова и вручил ему медаль «Ал да нур сәс халҡыңа!» Всемирного курултая башкир за плодотворную и многолетнюю работу по консолидации башкирского народа, сохранению и развитию национальной культуры, языка и духовности. Тамара Тансыккужина вручила стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы за высокие результаты в учебной и научной деятельности, связанной с изучением родных языков народов Башкортостана 11 студентам вузов и колледжей Республики Башкортостан. «Я целенаправленно шла к поучению этой стипендии на протяжении четырёх лет и очень рада, что всё получилось. Все эти году я участвовала в различных конкурсах, форумах, писала научные статьи и участвовала в конференциях, и поэтому смогла получить стипендию имени Мифтахетдина Акмулы», – рассказала Айгузель Яубасарова, студентка 5 курса факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы. Стипендия была учреждена в 2006 году и ежегодно назначается 10 студентам колледжей и 5 студентам вузов. Получить ее могут студенты второго и последующих курсов, обучающиеся по очной форме, имеющие хорошие оценки и являющиеся победителями или призерами олимпиад и творческих конкурсов, связанных с изучением языков народов Башкортостана, ведущие научные исследования и имеющие публикации, связанные с изучением родных языков. Стипендия назначается на один год. С 2023 года ее размер составляет 5000 рублей.

Фото: Алия Кашафутдинова