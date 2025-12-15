В Башкирии отпраздновали День башкирского языка

Дата установлена в 2019 году указом Главы Башкортостана и приурочена ко дню рождения великого башкирского поэта-просветителя XIX века Мифтахетдина Акмуллы. Традиционно, АНО по сохранению и развитию башкирского языка организовала праздничное мероприятие, посвященное родному слову. В этот день в ТРЦ МЕГА работали несколько площадок для всех желающих прикоснуться к культуре и традициям башкир. Мастера Республиканского центра народного творчества, Дома дружбы народов РБ и Башкирской государственной филармонии организовали мастер-классы по рукоделию и музыкальным инструментам. Повсюду звучала башкирская речь - на сцене выступали известные артисты и юные дарования. Праздник открылся спектаклем "Гадкий утенок" на башкирском языке, который привезли артисты Башкирского государственного театра кукол. Зрителей развлекали этно группа HAZINA, артисты Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова Алия Искужина и Альфия Галлямова, детский вокальный "Тамыр", образцовый ансамбль "Дуслык" уфимской гимназии №158. Искренними выступлениями сердца зрителей завоевали воспитанники башкирского детского сада "Гаилэ". Параллельно с концертными номерами были организованы интерактивные игры и флешмобы. День башкирского языка - важный для жителей нашей республики день. Его цель – сохранить и развивать башкирский язык, поддерживая языковое многообразие народов России. Язык — это душа народа, его память и бесценное наследие. И мы стараемся бережно хранить и передавать это богатство будущим поколениям, - отметила директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Фото - пресс-службы АНО по сохранению и развитию башкирского языка