В Башкирии разработали прототип мобильной робоплатформы

Запросы от промышленности на беспилотные аппараты амфибийного типа ежегодно растут. Востребованность предприятий в мобильных автономных платформах отметил вице-премьер Правительства Башкортостана − министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

— Разработка прототипа мобильной робоплатформы для труднодоступных территорий — важный шаг в развитии промышленности. Она позволит обеспечивать надёжный мониторинг производственных объектов нефтегазовой отрасли и бесперебойную логистику в труднодоступных зонах. Благодаря новейшим разработкам предприятия Башкортостана получают возможность расширить свои функциональные границы, - подчеркнул глава ведомства.

Мобильная робоплатформа на воздушной подушке способна длительное время перемещаться по самым различным поверхностям, включая воду, песок, снег и неровные участки земли. Этим она принципиально отличается от воздушных беспилотных средств.

Платформа обладает высокой мобильностью и манёвренностью, отвечает требованиям экологической безопасности. Кроме того, она отличается возможностью постепенно расширять функциональность. К примеру, интеграция мобильной платформы с системами мониторинга и анализа данных позволит собирать и обрабатывать информацию о состоянии оборудования, окружающей среды и других параметрах.

— Современный технологический уровень позволяет создать мобильную автономную платформу на воздушной подушке с расширенными функциональными возможностями. Для успеха такой разработки критически важны не столько прорывные технологические решения, сколько грамотная интеграция и адаптация существующих технологий в рамках единой системной архитектуры, — говорит руководитель проекта, доцент кафедры автоматизации, телекоммуникации и метрологии УГНТУ Андрей Краснов.

По словам Эдуарда Шакирьянова, одного из ведущих разработчиков проекта, разработка мобильной робоплатформы на воздушной подушке требует особых знаний и навыков из самых разных областей: механики, электроники, программирования, автоматизации процессов и других. Сейчас в проекте задействованы как преподаватели и научные сотрудники УГНТУ, так и студенты, и молодые исследователи.

В дальнейшем IT-институт УГНТУ планирует расширить тематику исследований в области создания и эксплуатации автономных робототехнических комплексов, решающих задачи диагностики и мониторинга технологического оборудования на распределенных инфраструктурных объектах.

