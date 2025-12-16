-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
16 Декабря , 14:31

В Башкирии организовали мастер-класс по изготовлению башкирских нагрудников

Сотрудники Центральной библиотеки города Агидели (Республика Башкортостан) организовали мастер-класс по изготовлению традиционных башкирских нагрудников.

В Башкирии организовали мастер-класс по изготовлению башкирских нагрудников
В Башкирии организовали мастер-класс по изготовлению башкирских нагрудников

Мероприятие прошло в рамках целей национального проекта «Семья».

Вначале мастерицы показали участникам выкройки изделий, подробно объясняя каждый этап работы. Затем учителя приступили к выбору тканей и декора для своих будущих нагрудников. Этот процесс стал настоящим творческим поиском — педагоги экспериментировали с сочетаниями цветов, фактур и орнаментов, создавая уникальные стилизованные украшения.

Особенно увлекательным оказался этап сшивания. Каждый шаг был наполнен эмоциями и ожиданием готового результата. Благодаря постоянной помощи и советам наставниц, все участники справились с задачей и создали собственные неповторимые работы.

По окончании мастер-класса на лицах педагогов можно было увидеть гордость — они не только изготовили красивое изделие, но и глубже погрузились в традиционную культуру башкирского народа.

Источник: МКУ Отдел культуры администрации городского округа город Агидель.

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru