В Башкирии организовали мастер-класс по изготовлению башкирских нагрудников

Мероприятие прошло в рамках целей национального проекта «Семья».

Вначале мастерицы показали участникам выкройки изделий, подробно объясняя каждый этап работы. Затем учителя приступили к выбору тканей и декора для своих будущих нагрудников. Этот процесс стал настоящим творческим поиском — педагоги экспериментировали с сочетаниями цветов, фактур и орнаментов, создавая уникальные стилизованные украшения.

Особенно увлекательным оказался этап сшивания. Каждый шаг был наполнен эмоциями и ожиданием готового результата. Благодаря постоянной помощи и советам наставниц, все участники справились с задачей и создали собственные неповторимые работы.

По окончании мастер-класса на лицах педагогов можно было увидеть гордость — они не только изготовили красивое изделие, но и глубже погрузились в традиционную культуру башкирского народа.

Источник: МКУ Отдел культуры администрации городского округа город Агидель.