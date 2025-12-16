-11 °С
Владимиру Путину доложили о выполнении его поручений по работе с участниками СВО

Поручения касались их вовлечения в общественно-политическую жизнь Владимир Якушев, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», отметил, что для участников СВО была проведена вся необходимая работа: на площадке Высшей партийной школы подготовлено несколько больших образовательных треков, внедрён институт наставничества на всех уровнях: в законодательном собрании региона, административного центра, муниципалитета.

– Одна из главнейших задач, которую Президент поставил перед нами, – чтобы в 2025 году в рамках проводимой избирательной кампании как можно больше наших ребят, участников специальной военной операции, приняли участие в избирательной кампании. По итогам Единого дня голосования-2025 мандат получили 890 участников специальной военной операции. Если мы будем сравнивать с предыдущим годом, то в 2024 году было 304 мандата. Поэтому здесь явно у нас рост, — рассказал Владимир Якушев. Так, в Башкортостане депутатами местных органов самоуправления от партии стали 10 участников СВО. По словам секретаря Генсовета партии, на сегодняшний день главная задача – это Единый день голосования в 2026 году. Еще одна задача после Единого дня голосования – приведение Народной программы «Единой России» в соответствие с Указом Президента о национальных целях и с национальными проектами. – У нас появился отдельный подраздел в программе, касающийся участников СВО и членов их семей. Возглавил его Герой России Владимир Сайбель. Можно сказать, что основные вопросы совместно с Министерством обороны, Общероссийским народным фронтом, Фондом «Защитники Отечества» сегодня удалось уже решить, – дополнил Владимир Якушев. Также было акцентировано внимание на том, что за вносимые законодательные инициативы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, парламентарии голосуют практически единогласно. – Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они же в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле, – подчеркнул Владимир Путин.

Автор - Арина Алекперова, фото с сайта www.kremlin.ru 
