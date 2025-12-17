Экспорт продукции переработки зерна из Башкортостана вырос почти в 1,5 раза

Наращивание поставок продукции АПК является одной из главных целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».





По данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан за 11 месяцев выдано 599 фитосанитарных сертификатов. По результатам энтомологических, гербологических и микологических исследований продукция полностью соответствует требованиям стран-импортеров.





Основную часть отгруженного товара закупили в Азербайджане, Казахстане, Туркмении, Турции, Узбекистане и других странах ближнего и дальнего зарубежья.





Переработка зерна и выпуск готовой продукции является развивающимся сегментом АПК республики. О переходе от экспорта сырья к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью отмечал ранее вице-премьер РБ-министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По его словам, экспорт такого товара — это ключевой путь для получения валютной выручки.