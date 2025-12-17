-11 °С
17 Декабря , 11:18

Экспорт продукции переработки зерна из Башкортостана вырос почти в 1,5 раза

С начала этого года предприятия Башкортостана экспортировали более 29,2 тыс. т продукции переработки зерна. В их числе мука, крупы, отруби, солод и другая продукция. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта продукции с добавленной стоимостью вырос почти в 1,5 раза (в 2024 г. — 21 тыс. тонн). 

 Наращивание поставок продукции АПК является одной из главных целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан за 11 месяцев выдано 599 фитосанитарных сертификатов. По результатам энтомологических, гербологических и микологических исследований продукция полностью соответствует требованиям стран-импортеров.

Основную часть отгруженного товара закупили в Азербайджане, Казахстане, Туркмении, Турции, Узбекистане и других странах ближнего и дальнего зарубежья.

Переработка зерна и выпуск готовой продукции является развивающимся сегментом АПК республики. О переходе от экспорта сырья к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью отмечал ранее вице-премьер РБ-министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По его словам, экспорт такого товара — это ключевой путь для получения валютной выручки.
