«Главное, что мы можем помочь людям»

Конкурс на соискание премии проводился во второй раз, и на него было представлено 159 работ. В итоге экспертный совет выбрал 20 победителей в пяти номинациях: «Достоверность», «Ответственность», «Мужество», «Поступок года» и «Чуткое сердце».

— Сегодня это главное творческое состязание журналистов республики, — заявил на торжественной церемонии награждения глава Башкирии Радий Хабиров. — В наши дни, когда практически каждый пользователь социальных сетей может выступить автором новостей, профессиональная журналистика остается мерилом честности и объективности. Вы не просто создаете новости, а выстраиваете общую картину дня, формируете общественное мнение тысяч жителей нашей республики. Вкладываете в их сердца эмоциональную оценку важных событий, укрепляете социальный оптимизм, веру в лучшее.

Особое внимание глава республики обратил на освещение темы специальной военной операции: выделил программу на БСТ «Защитники Отечества», телевизионный конкурс «Мой папа», проект «Мама», который объединил матерей и жен участников СВО. А также подчеркнул, что Башкирия в этом году первой в стране приняла закон о военных корреспондентах. Он определяет статус и меры поддержки военкоров.

Радий Хабиров поблагодарил журналистов республики за активное противодействие экстремизму, киберпреступности, развенчание фейковых новостей, разъяснительную работу по таким непростым темам, как атака беспилотников, перебои в мобильной связи, разработка месторождения меди в Абзелиловском районе.

