На журналистскую премию Главы Башкирии поступило рекордное число заявок

В этом году на церемонии награждения появилась новая традиция: отныне имена всех лауреатов премий Главы Республики Башкортостан в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» заносятся в специальную книгу. Каждый победитель, получающий награду, ставит подпись в этой книге рядом со своим именем.

«Смысл в том, что вместе публикации, сюжеты, проекты победителей создали новую главу в истории башкирской журналистики. А церемония награждения стала своего рода символом вклада лауреатов в летопись республики. Храниться книга будет в музее имени Худайбердина. Со временем она займет почетное место в комнате, посвященной истории башкирской печати и журналистики. Такую планируется создать. Кстати, коллеги уже сегодня могут предлагать Агентству по печати реликвии, связанные с историей печатных СМИ: спецномера, старые тематические полосы, уникальные снимки, даже печатные машинки, фотоаппараты из прошлых эпох», — пояснил Максим Ульчев.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото Олега Яровикова