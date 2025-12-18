Владимир Соловьев отметил опыт взаимодействия власти Башкирии и СМИ

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя «Башинформу» итоги премии Главы Башкортостана в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» за 2025 год, отметил передовой опыт взаимодействия руководства республики и средств массовой информации.

«Часто бываю в Уфе, я присутствовал в тот момент, когда Радий Фаритович Хабиров объявил о создании этой премии и о том, какие будут номинации. Недавно я вновь был в Уфе на съезде Союза журналистов Башкортостана, где присутствовал Глава республики. Выступая, я сказал Радию Фаритовичу большое спасибо от журналистской общественности за правильное отношение к средствам массовой информации, к журналистам. Потому что Башкортостан во многом впереди всей страны по таким взаимоотношениям руководства республики и СМИ. Существует и развивается большое количество и печатных СМИ, и не только для взрослых, но и для детей и молодежи. Работают телеканалы, очень талантливые журналисты, все активно ездят на фронт, делают массу интересных репортажей, участвуют в конкурсах. Наше отделение Союза журналистов всегда в двадцатке лучших — этим можно гордиться, — сказал Владимир Соловьев. — Впервые на съезде Союза журналистов Башкортостана были вручены девять удостоверений военкоров. Возможно, по стране пойдёт эта инициатива. И, конечно, такая премия, как „Достоверность. Ответственность. Мужество“, показатель того, каким образом и журналистское сообщество себя проявляет, и какое отношение к нему показывает руководство республики».

Ранее в Уфе Радий Хабиров вручил премии Главы Башкортостана в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» за 2025 год. Глава республики подчеркнул, что конкурс учрежден для того, чтобы мотивировать журналистов на новые высоты, и поздравил с победой новую двадцатку лауреатов. В номинации «Достоверность» одним из лауреатов премии стал главный редактор информационного агентства «Башинформ», автор и ведущий проекта «Честно говоря», который выходит на телеканале БСТ, Руслан Шарафутдинов. В этой же номинации лауреатом стал главный редактор газеты «Уфимская неделя» Станислав Шахов. В номинации «Ответственность» диплом лауреата из рук Главы Башкортостана получила специальный корреспондент ИА «Башинформ» Ксения Калинина. Заместитель главного редактора «Общественной электронной газеты» ИА «Башинформ» Снежана Латыпова также стала лауреатом премии в номинации «Мужество».

Источник: ИА "Башинформ".