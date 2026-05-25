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25 Мая , 06:44

Боец с позывным «Гиви» рассказал о службе на передовой

Среди бойцов СВО — те, кто ещё недавно учился в вузах и строил мирные планы. Один из них — молодой защитник с позывным «Гиви». Для него долг, честь и Родина — не просто слова, а смысл жизни.

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Боец с позывным «Гиви» рассказал о службе на передовойБоец с позывным «Гиви» рассказал о службе на передовой
Боец с позывным «Гиви» рассказал о службе на передовой

После окончания средней школы № 1 села Старобалтачево «Гиви» поступил в Башкирский северо-западный сельскохозяйственный колледж, где получил специальность автомеханика. Техника интересовала его всегда: внимательный, трудолюбивый и спокойный по натуре, он быстро осваивал новое и пользовался уважением среди друзей и преподавателей.

Армейскую службу молодой человек проходил в Балашихе. Именно там закалился его характер, появились настоящая армейская выучка, дисциплина и уверенность в себе.

В 2022 году, когда в стране объявили частичную мобилизацию, «Гиви» было всего 20 лет. Несмотря на молодость, он без колебаний встал в строй и отправился защищать интересы Родины.

Служил в Башкирском мотострелковом полку в должности старшего стрелка. На передовой показал себя смелым и надёжным бойцом, готовым в любой момент поддержать товарищей и выполнить поставленную задачу.

В одном из боёв «Гиви» получил серьёзное ранение. Но даже после тяжёлого испытания не сломался и продолжил служить. За мужество и отвагу при выполнении боевых задач он награждён медалью «Воинская доблесть II степени».

Современный бой требует не только смелости, но и высоких технических навыков. С 2024 года «Гиви» освоил управление беспилотниками и стал механиком FPV-дрона. Сегодня такие специалисты — настоящая элита современного боя. Точность, выдержка, мгновенная реакция и глубокие технические знания помогают ему выполнять важнейшие задачи на передовой.

Даже получив очередное тяжёлое ранение, боец сохраняет силу духа и оптимизм. Сейчас «Гиви» проходит реабилитацию, восстанавливается и остаётся примером стойкости для земляков.

История молодого бойца — это история поколения, которое в непростое время доказало: любовь к Родине измеряется не словами, а поступками. И пока рядом с нами есть такие ребята, как «Гиви», можно быть уверенными: Россия всегда будет под надёжной защитой.

Автор: Фиргат Набиуллин

Источник: https://baltachtan.ru

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат г. Стерлитамак и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

 

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