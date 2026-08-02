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2 Августа , 08:00

Жители Башкирии увидят самый яркий звездопад года

С середины июля по 24 августа в небе наблюдается метеорный поток Персеиды

Жители Башкирии увидят самый яркий звездопад годаЖители Башкирии увидят самый яркий звездопад года
Жители Башкирии увидят самый яркий звездопад года

Пик его активности ожидается в ночь с 12 на 13 августа. По информации Уфимского планетария, максимальное количество «падающих звёзд» можно будет увидеть под утро — до 80–100 метеоров в час, а в идеальных условиях — до 150.

В этом году наблюдениям будет способствовать новолуние: лунный свет не помешает разглядеть даже слабые метеоры. Лучше всего выезжать за город — подальше от уличной засветки. Смотреть нужно на северо-восток, в сторону созвездия Персея, где находится радиант потока. Метеоры будут видны по всему небу.

Кроме того, в это время можно увидеть планеты Марс и Сатурн, а перед рассветом — Юпитер и Меркурий. При наличии бинокля или телескопа можно попытаться разглядеть Уран и галактику Андромеды.

Поток Персеиды связан с кометой Свифта—Туттля. Земля проходит через шлейф её частиц ежегодно с июля по август. В следующий раз комета приблизится к Солнцу в 2126 году, обещая ещё более эффектное зрелище.

Источник: https://www.bashinform.ru

Фото: архив | ИА «Башинформ»

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