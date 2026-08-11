Житель Башкирии развивает свое дело при господдержке и помогает ветеранам СВО

Получив образование, несколько лет набирался опыта на других предприятиях, мечтая о собственном цехе.

Осуществить задуманное помогла государственная поддержка. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» Ленар получил целевой грант, закупил профессиональное оборудование и открыл своё дело. Сегодня здесь варят надёжные банные печи, куют ворота и делают доборные элементы.

В июле этого года мастер совершил поступок, достойный уважения: взял к себе в помощники участника СВО, демобилизованного по ранению.

«Я сам вырос в селе и знаю, как важно мужику чувствовать себя нужным, стоять на своих ногах. Парень вернулся домой после ранения, ему сейчас непросто. Работа с железом лечит душу и отвлекает от дурных мыслей. Дадим человеку надёжный заработок и поможем снова почувствовать твёрдую почву под ногами. А заказы у нас есть всегда — печки людям нужны и зимой, и летом», — говорит Ленар Шафиков.

Источник: Администрация муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.