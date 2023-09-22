Глава РБ Радий Хабиров посетил форум "Вся Россия-2023"

Главная тема встречи - поддержка республикой бойцов СВО и членов их семей, а также помощь новым российским регионам.

«Мы гордимся нашими ребятами — контрактниками, бойцами добровольческих батальонов, мобилизованными. В составе почти 20 именных подразделений они достойно выполняют боевые задачи, проявляют мужество и отвагу. Для нас, для меня лично, поддержка наших бойцов и их семей — это дело чести. Своих не бросаем — это принцип работы команды нашей республики. Мы на постоянной связи с ребятами», — рассказал Радий Хабиров. Так же он подчеркнул, что об их героизме все знают благодаря журналистам, талантливым и мужественным бойцам информационного фронта. Здесь же, на встрече, были вручены государственные награды Башкортостана военкорам не только республиканских СМИ, но также "Комсомольской правды" и Первого канала.