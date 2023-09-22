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22 Сентября , 19:00

Глава РБ Радий Хабиров посетил форум "Вся Россия-2023"

22 сентября с участниками форума "Вся Россия-2023" в Сочи встретился Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. На встрече присутствовали более 200 журналистов со всей страны.

Глава РБ Радий Хабиров посетил форум "Вся Россия-2023"
Глава РБ Радий Хабиров посетил форум "Вся Россия-2023"

Главная тема встречи  - поддержка республикой бойцов СВО и членов их семей, а также помощь новым российским регионам. 

«Мы гордимся нашими ребятами — контрактниками, бойцами добровольческих батальонов, мобилизованными. В составе почти 20 именных подразделений они достойно выполняют боевые задачи, проявляют мужество и отвагу.  Для нас, для меня лично, поддержка наших бойцов и их семей — это дело чести. Своих не бросаем — это принцип работы команды нашей республики. Мы на постоянной связи с ребятами», — рассказал Радий Хабиров. Так же он подчеркнул, что об их героизме все знают благодаря журналистам, талантливым и мужественным бойцам информационного фронта. Здесь же, на встрече, были вручены государственные награды Башкортостана военкорам не только республиканских СМИ, но также "Комсомольской правды" и Первого канала. 

 
Орденами генерала Шаймуратова награждены специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, корреспондент ООО Мультимедийный информационный центр «Известия» Эмиль Тимашев, корреспондент ОАО «Первый канал» Дмитрий Толмачев.

Медали генерала Шаймуратова удостоены корреспондент информагентства «Башинформ» Эдуард Кускарбеков, главный специалист главной редакции информационных программ студии телевидения АО ТРК «Башкортостан» Рафик Ахметшин и редактор редакции оперативного контента студии телевидения АО ТРК «Башкортостан» Ильяс Батыргареев.

Фото:Людмила Сабитова, «КЗ».

Источник:Газета "Красное знамя"

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