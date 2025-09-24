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Новости

Новости
14 Августа , 09:34
Башкирия достойно выступила в финале проекта для работающей молодёжи ПФО «МолоТ»
Новости
13 Августа , 04:02
В Башкирии объявлена беспилотная опасность
Новости
14 Июля , 04:20
Минтруд не планирует делать 31 декабря выходным днём
Новости
7 Июля , 11:39
Резидент Межвузовского кампуса Уфы представил свои разработки на Иннопроме-2026
Новости
16 Июня , 04:50
Боец с позывным «Корт» рассказал, как работают башкирские «птичники»
Новости
5 Июня , 10:20
Издательство «Китап» подарило книгу Дмитрию Анатольевичу Медведеву
Новости
4 Июня , 11:44
Радий Хабиров принял участие в сессии «Союзное государство: Время быть первыми»
Новости
7 Мая , 04:58
Резидент кампуса Уфы увеличивает целевой приём для промышленности Башкирии
Новости
30 Апреля , 15:53
В Стерлитамаке отметили День пожарной охраны
Новости
29 Апреля , 07:24
Глава Башкирии вручил пожарным ключи от новой пожарно-спасательной техники
Новости
24 Апреля , 09:31
Девятиклассники получат свидетельство о рабочей профессии
Новости
11 Апреля , 12:00
Учащиеся Башкортостана приняли участие в акции ко Дню космонавтики
Новости
24 Сентября 2025, 13:49
«Пока будет труд, будет и профсоюз»
Новости
9 Сентября 2025, 06:20
Резидент Межвузовского кампуса Уфы выиграл 6 млн рублей
Новости
14 Июля 2025, 11:30
Не дайте мошенникам вас обмануть!
Новости
22 Апреля 2025, 10:10
Творческий цех городских фотографов-профессионалов понёс тяжелую утрату
Новости
17 Апреля 2025, 11:51
Республиканский кардиологический центр: 10 лет побед ради здоровья пациентов
Новости
24 Марта 2025, 09:29
В Башкортостане определили приоритеты просветительской деятельности
Новости
19 Марта 2025, 07:30
Восстановим Вознесенский храм
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14 Марта 2025, 10:05
В Стерлитамаке курильщик едва не сгорел на своем диване
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В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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