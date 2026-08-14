Башкирия достойно выступила в финале проекта для работающей молодёжи ПФО «МолоТ»

Три дня команды из 14 регионов соревновались в 15 направлениях — от интеллектуальных и творческих конкурсов до спортивных дисциплин. В этом году добавились новые испытания: перетягивание каната, конкурс профмастерства и видеороликов. Всего в проекте участвовали 420 человек — молодые специалисты предприятий реального сектора экономики от 18 до 35 лет, а также семьи с детьми.

Башкортостан представили 29 работников ведущих предприятий республики. В общекомандном зачёте команда заняла шестое место.

Министр молодёжной политики Башкортостана Вито Сабиров отметил, что «МолоТ» — отличная возможность для молодых специалистов попробовать себя в новых направлениях, сплотиться и сделать шаг к личностному росту. Он подчеркнул, что команда показала достойные результаты и командный дух, и теперь с учётом опыта будет готовиться к следующему сезону.

Лучший результат у башкирской делегации — второе место в семейной эстафете, где команда показала сплочённость семей республики. Также в тройку призёров вошли в мини-футболе.

На церемонии закрытия заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев поздравил финалистов и подчеркнул, что проигравших нет — главный выигрыш остаётся за всем округом. Он обратил внимание на уникальный состав участников из почти сотни предприятий разных отраслей — от химиков до инженеров.

«Ваше участие в проекте — это не просто соревнование, а подтверждение высокой ценности рабочих профессий», — резюмировал он.

Фото: оргкомитет проекта «МолоТ».

Источник: Молодёжная газета