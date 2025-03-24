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24 Марта , 14:29

В Башкортостане определили приоритеты просветительской деятельности

В Уфимском университете науки и технологий состоялось общее собрание Башкирского регионального отделения Российского общества «Знание».

В Башкортостане определили приоритеты просветительской деятельности
В Башкортостане определили приоритеты просветительской деятельности

На встрече подвели итоги работы регионального отделения Российского общества «Знание» за 2024 год и обсудили планы на 2025-й.

В мероприятии участвовали и.о. руководителя Администрации Главы Башкортостана Азат Бадранов, первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев и председатель регионального отделения, ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Азат Бадранов подчеркнул важность просветительской работы:
«Общество "Знание" помогает жителям республики правильно понимать историю и современность. Ваша деятельность формирует мировоззрение, основанное на знаниях и патриотизме. Нужно расширять эту работу не только в Уфе, но и в районах».

Директор регионального филиала Айсылу Илимбетова сообщила, что в 2024 году прошло более 770 лекций, которые посетили свыше 30 тысяч человек. В планах на 2025 год – развитие проектов («Знание. Карьера», «Знание. Наука» и др.) и расширение деятельности в муниципалитетах.

Вадим Захаров отметил роль общества в популяризации науки и вручил награды активным лекторам. Также на собрании Азата Бадранова избрали заместителем председателя Наблюдательного совета, который с декабря 2023 года возглавляет Радий Хабиров.

Автор - Арина Алекперова.

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