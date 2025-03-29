Медсестра из Стерлитамака рассказала об оказании помощи бойцам СВО в ЛНР

Недаром говорят, что в жизни всегда есть место подвигу. Ну, или очень значимому поступку. Эльвира Ахмедова, медицинская сестра-анестезист Стерлитамакского филиала Республиканской инфекционной больницы две смены отработала в военном госпитале Красного Луча. С декабря 2022 года по март 2023 года она в составе усиленной бригады медиков Башкирии оказывала помощь раненым бойцам в ЛНР.

Полжизни – в операционной

Эльвира Ахмедова в медицине уже 28 лет. В 1997 году она после окончания Стерлитамакского медицинского училища по специальности «Лечебное дело» молоденькой медсестрой пришла в оперблок городской больницы № 1, где проработала до 2009 года.

А дальше хирург, доктор медицинских наук Виль Рашитович Ибрагимов позвал её и ещё нескольких медиков в город Салават, в ООО «Медсервис».

– Там я тоже трудилась в оперблоке. Это были замечательные годы – прекрасное современное оборудование, комфортные условия и интересная работа, – вспоминает Эльвира Абдулловна. – Но в 2020 году, когда начался ковид и объявили набор специалистов в новую инфекционную больницу Стерлитамака, подала своё резюме и была принята туда.

23 года она провела у операционного стола. Сейчас работает в реанимационном отделении инфекционной больницы, оснащённой по последнему слову медицинской науки и техники, где вместе с врачами-реаниматологами спасает человеческие жизни.

Командировка вместо отпуска

– Эльвира, как вы оказались на Луганщине?

– Это было в ноябре 2022 года. У нас в больнице работала врач-совместитель Юлия Ахтямовна Благодетелева, которая побывала в командировке в Красном Луче по направлению минздрава РБ. Она рассказала сотрудникам о своей поездке и предложила желающим тоже поехать туда поработать. У меня оставался неиспользованный отпуск, и я приняла решение поехать в Красный Луч. Домашних – маму и сына – не предупредила, позже просто поставила перед фактом. Знала, что они будут волноваться, переживать. Помню, маму как раз прооперировали, я сижу у неё в больнице, и мне приходит сообщение из минздрава о подтверждении командировки. Я, конечно, всё рассказала маме. Успокоила её, как могла. И стала собираться.

Эльвира рассказывает, что была сформирована усиленная бригада из операционных сестёр, хирургов, травматологов со всей Башкирии. 22 декабря на автобусах все организованно выехали на место.

В дороге они пробыли двое суток. автобусы были комфортные, водители – люди бывалые, так что доехали башкирские медики нормально.

– Нас встретила предыдущая смена. Жили мы при больнице «Известия», в палатах – вспоминает Ахмедова. – В нашей, например, было восемь человек. В Красном Луче холодная вода подавалась три раза в день по два часа, надо было подстраиваться под этот график. Готовили себе на электроплитке, мылись в самодельной душевой, за продуктами бегали в местный магазин. Крупную одежду стирали в местной прачечной, когда там не было наплыва военных с передовой. Словом, быт был более-менее налажен.

Свои!

На работу они ходили пешком в военный госпиталь. А инструменты «жарили» в соседнем корпусе детской больницы.

– Работать приходилось сутками, тяжёлых в госпитале не было. Бойцы, поступавшие с передовой, уже прошли сортировку, им была оказана необходимая помощь, а у нас в госпитале они проходили лечение, – рассказывает Эльвира. – Мы занимались перевязками, доставали осколки под местной анестезией, делали раненым уколы и системы. Было много бойцов с травмами – ранениями, переломами, ожогами. Я там впервые в жизни увидела осколки из непонятного сплава – это был и не металл, и не пластик. На рентгене такие осколки не видны. Хирурги привези с собой магниты, но и они оказались бесполезны для обнаружения в теле раненого. Оставалось ждать, когда организм сам подскажет, где осколок.

Ахмедова вспоминает, как радовались бойцы из Татарстана и Башкирии, когда слышали в госпитале родную речь:

– Мы работали в госпитале, где окна всегда были затемнены. Ребятам в целях безопасности даже не разрешалось выходить на улицу. Поэтому когда они узнали, что здесь работают их земляки, то были по-настоящему счастливы, бросались навстречу со словами: «Свои, свои!».

Очень хотелось поддержать наших ребят, поэтому осталась на вторую смену. Помогало осознание того, что ты приближаешь победу.

Ахмедова вспоминает одного парня из Осетии по имени Валера. Он был ранен, а ещё у него был сильный ожог. После пересадки кожи он во время перевязок испытывал сильную боль и, чтобы отвлечь бойца, медсёстры включали ему на телефоне песню «Валера»:

– И вместо того, чтобы корчиться от боли, наш Валера улыбался.

Местные жители тоже приходили на консультацию. Мы никому не отказывали в помощи. О башкирских медиках там сложилось хорошее впечатление.

– Страх испытывали?

– Не буду кривить душой. Порой бывало страшно. Когда не было тумана, можно было видеть, как вдалеке что-то горит. Когда срабатывала ПВО, всё вокруг грохотало от взрывов. Мимо больницы, где мы жили, всё время двигались колонны с военной техникой. В небе курсировали вертолёты и истребители. Я уже не говорю о дронах. Несколько раз нам объявляли о возможной эвакуации: мы собирали самые необходимые вещи и документы, и были наготове. Но, эвакуации, к счастью, не случилось.

Во время дороги от больницы до госпиталя нас всегда сопровождала стая местных собак во главе с вожаком. Их исправно подкармливали местные жители. Когда начинала работать ПВО, эти собаки, с виду такие отважные и независимые, беспомощно жались к нам в поисках защиты.

Доброволец – это состояние души

Её командировка длилась 50 дней. После возвращения домой она долго вздрагивала, когда с крыши с грохотом сходил снег – всё не могла привыкнуть к мирной жизни.

– Вы поехали туда добровольно. Что вами двигало?

– На самом деле, я поехала на Луганщину из патриотических побуждений. Не нужны мне были деньги – я хотела помочь людям. Знала, что это опасно, но всё равно поехала.

– А если бы снова позвали?

– Поехала бы снова, без всякого сомнения. Там острее чувствуешь свою нужность. Сильнее ощущается чувство локтя, коллективное желание спасти, помочь любой ценой. Уровень доверия высокий, слаженность необыкновенная. Мы работали в одной команде, охотно делились своими знаниями, опытом. Здесь такого, к сожалению, нет.

Там дух патриотизма присутствует. Ребята, едва оправившись от ранений, снова рвались на передовую.

Когда мы с мамой смотрим по телевизору сожеты о СВО, я всегда говорю ей: «Ты не представляешь, как там на самом деле. Но я и поехала туда для того, чтобы ты этого не увидела».

– Ваш сын служил в армии?

– Да. Эмиль отслужил ещё до начала СВО. Когда всё началось, мне позвонила родственница из Стамбула, предложила, чтобы сын уехал к ним в Турцию. Но я отказалась.

Знаете, сейчас в зоне СВО работают многие мои знакомые, служат в медбатальонах в Запорожье и ЛНР. Та же Юлия Ахтямовна сейчас на передовой. В семье моих близких друзей муж – медик, он до сих пор там, а жена дома собирает гуманитарную помощь и отправляет на СВО.

Признание

19 марта 2025 года за самоотверженность и профессионализма Эльвира Абдулловна Ахмедова награждена медалью Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Всего с начала СВО медалями отмечены 132 медика нашей республики.

– С начала СВО мы отправили 106 партий гуманитарного груза на сумму более 7 миллионов рублей, – отметил Рауль Халфин, председатель профсоюза работников здравоохранения Башкортостана. – В зону спецоперации отправлены сотни тонн грузов – медикаменты, средства дезинфекции, медицинские изделия. Переданы автомобили скорой помощи для эвакуации раненых. Помощь продолжается!

Марина ВОРОНОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА и из АРХИВА Э.АХМЕДОВОЙ

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