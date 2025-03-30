Отбил рукой штык-нож японца − ветеран из Стерлитамака о войне

Так оно и вышло. Их отправили на Восток. Навстречу мчались составы с более опытными бойцами – дальневосточниками. А через несколько недель выгрузили в городе Ворошилове (ныне Уссурийск) Приморского края.

Два года они охраняли восточные границы страны от японских милитаристов, готовых в любую минуту не только на провокации, но и на полномасштабную войну. Здесь Александр Петрович и встретил весть о победе над фашистской Германией. Но для них же всё только начиналось. Вскоре стали прибывать эшелоны с войсками и техникой. Бойцы 2-го Дальневосточного фронта с удивлением разглядывали новые могучие танки, пушки и самолёты. Ведь доводилось видеть только ту технику, на которой наши воевали ещё в Испании. Да и та была наперечёт. Всё, что можно было, в суровые годы успели отправить на фронт.

8 августа 1945 года японскому послу в СССР было объявлено, что с 9 августа Советский Союз находится в состоянии войны с Японией. И 2-й Дальневосточный фронт перешёл Советско-Китайскую границу (на территорию Маньчжурии, оккупированную Японией).

«Я был разведчиком танкодесантного батальона, – рассказывает Александр Петрович. – Нас, автоматчиков, посылали первыми в тыл врага. Доводилось лицом к лицу сталкиваться с самураями. Однажды в рукопашной схватке японский солдат кинулся на меня со штыком наперевес. Успел одной рукой схватиться за нож. Порезал ладонь до костей, но остался жив. В другом бою был контужен. С тех пор не знаю, что такое запахи. Полностью потерял обоняние…».

Во время беседы в дверь позвонили. И квартира заполнилась новыми гостями. Это были депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва, заместитель председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Сергей Николаевич Мережко и его помощники.

«Спасибо вам за Победу. Мы обязаны вашему поколению за всё, что сегодня у нас есть! – сказал Сергей Николаевич, вручая фронтовику подарок. – Здоровья вам. Живите долго. Дай вам бог встретить 80-летие Победы. Мы обязательно навестим вас 9 мая, поздравим вас с этой знаменательной датой».

Чувствовалось, что слова депутата не просто порадовали старого фронтовика, но и взбодрили. Александр Петрович воспрял духом и даже привстал с постели. Когда гости ушли, он с ещё большим энтузиазмом продолжил рассказ: «Призвался я в 1943-м. В 1945-м освобождал Китай от японских милитаристов. В 1946 году нас переправили в Корею, на 38-ю параллель, разделившую эту страну на Северную и Южную. По ту сторону от нас стояли американцы».

Демобилизовался в 1950 году. В том самом, когда вспыхнула корейская война, в ходе которой столица Южной Кореи Сеул четыре раза переходила из рук в руки, пока боевые действия не завершились там же, где и начались – на 38-й параллели. Но та война обошла его стороной. Однако на его долю хватило куда более серьёзных испытаний.

После демобилизации ему, как опытному военнослужащему, довелось побывать ещё на одной войне. Правда, ненастоящей, зато с настоящим ядерным взрывом. В 1954-м его призвали на сборы. Это были тактические учения с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне. Участвовали 50 тысяч человек. Позднее в народе появится злая шутка: «Поиграли в снежки». Именно такое название («Снежок») получили эти учения. Задача заключалась в отработке прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Взрыв атомной бомбы мощностью около 40 килотонн был осуществлён в 9 часов 33 минуты по московскому времени в 350 метрах от земли. Его мощность вдвое превышала мощность бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки.

«Нас из Башкирии было трое, – вспоминает Александр Петрович. – Первым из жизни ушёл Рашит. Он сразу так и сказал: «Я там столько рентген нахватался, что мне конец». Увы, оказался прав. Богдан, второй земляк, продержался дольше. Мне повезло благодаря гражданской профессии, я был там радиотелеграфистом. Сидел и отстукивал приказы и донесения. За время учений ни разу не снимал противогаз».

Ему суждено было прожить долгую жизнь. Электрик Александр Герасимов добавил к боевым наградам немало юбилейных медалей и почётных грамот.

Мы всегда в неоплатном долгу перед ними – ветеранами той страшной войны. Если бы не их подвиг, ещё неизвестно, как сложились бы судьбы мира, нашей Родины и всех нас. Этим летом ветерану войны и труда Александру Петровичу Герасимову исполнится девяносто девять лет. Надеемся, что он встретит не только восьмидесятую, но и последующие годовщины Победы, ради которой они не жалели своих жизней. Фаяз ЮМАГУЗИН