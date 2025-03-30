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80 лет Победы
30 Марта , 13:00

Отбил рукой штык-нож японца − ветеран из Стерлитамака о войне

В городе осталось всего шесть ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них − Александр Петрович Герасимов. День, когда его, семнадцатилетним мальчишкой, провожали на фронт, запомнил на всю жизнь. Пожилой отец всё пытался подбодрить плачущую мать. Мол, их, мальчишек, не скоро отправят на передовую.

Отбил рукой штык-нож японца − ветеран из Стерлитамака о войне
Отбил рукой штык-нож японца − ветеран из Стерлитамака о войне

Так оно и вышло. Их отправили на Восток. Навстречу мчались составы с более опытными бойцами – дальневосточниками. А через несколько недель выгрузили в городе Ворошилове (ныне Уссурийск) Приморского края.

Два года они охраняли восточные границы страны от японских милитаристов, готовых в любую минуту не только на провокации, но и на полномасштабную войну. Здесь Александр Петрович и встретил весть о победе над фашистской Германией. Но для них же всё только начиналось. Вскоре стали прибывать эшелоны с войсками и техникой. Бойцы 2-го Дальневосточного фронта с удивлением разглядывали новые могучие танки, пушки и самолёты. Ведь доводилось видеть только ту технику, на которой наши воевали ещё в Испании. Да и та была наперечёт. Всё, что можно было, в суровые годы успели отправить на фронт.

8 августа 1945 года японскому послу в СССР было объявлено, что с 9 августа Советский Союз находится в состоянии войны с Японией. И 2-й Дальневосточный фронт перешёл Советско-Китайскую границу (на территорию Маньчжурии, оккупированную Японией). 

«Я был разведчиком танкодесантного батальона, – рассказывает Александр Петрович. – Нас, автоматчиков, посылали первыми в тыл врага. Доводилось лицом к лицу сталкиваться с самураями. Однажды в рукопашной схватке японский солдат кинулся на меня со штыком наперевес. Успел одной рукой схватиться за нож. Порезал ладонь до костей, но остался жив. В другом бою был контужен. С тех пор не знаю, что такое запахи. Полностью потерял обоняние…».

Во время беседы в дверь позвонили. И квартира заполнилась новыми гостями. Это были депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва, заместитель председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Сергей Николаевич Мережко и его помощники.

«Спасибо вам за Победу. Мы обязаны вашему поколению за всё, что сегодня у нас есть! – сказал Сергей Николаевич, вручая фронтовику подарок. – Здоровья вам. Живите долго. Дай вам бог встретить 80-летие Победы. Мы обязательно навестим вас 9 мая, поздравим вас с этой знаменательной датой». 

Чувствовалось, что слова депутата не просто порадовали старого фронтовика, но и взбодрили. Александр Петрович воспрял духом и даже привстал с постели. Когда гости ушли, он с ещё большим энтузиазмом продолжил рассказ: «Призвался я в 1943-м. В 1945-м освобождал Китай от японских милитаристов. В 1946 году нас переправили в Корею, на 38-ю параллель, разделившую эту страну на Северную и Южную. По ту сторону от нас стояли американцы».

Демобилизовался в 1950 году. В том самом, когда вспыхнула корейская война, в ходе которой столица Южной Кореи Сеул четыре раза переходила из рук в руки, пока боевые действия не завершились там же, где и начались – на 38-й параллели. Но та война обошла его стороной. Однако на его долю хватило куда более серьёзных испытаний. 

После демобилизации ему, как опытному военнослужащему, довелось побывать ещё на одной войне. Правда, ненастоящей, зато с настоящим ядерным взрывом. В 1954-м его призвали на сборы. Это были тактические учения с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне. Участвовали 50 тысяч человек. Позднее в народе появится злая шутка: «Поиграли в снежки». Именно такое название («Снежок») получили эти учения. Задача заключалась в отработке прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Взрыв атомной бомбы мощностью около 40 килотонн был осуществлён в 9 часов 33 минуты по московскому времени в 350 метрах от земли. Его мощность вдвое превышала мощность бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки.

«Нас из Башкирии было трое, – вспоминает Александр Петрович. – Первым из жизни ушёл Рашит. Он сразу так и сказал: «Я там столько рентген нахватался, что мне конец». Увы, оказался прав. Богдан, второй земляк, продержался дольше. Мне повезло благодаря гражданской профессии, я был там радиотелеграфистом. Сидел и отстукивал приказы и донесения. За время учений ни разу не снимал противогаз».

Ему суждено было прожить долгую жизнь. Электрик Александр Герасимов добавил к боевым наградам немало юбилейных медалей и почётных грамот.

Мы всегда в неоплатном долгу перед ними – ветеранами той страшной войны. Если бы не их подвиг, ещё неизвестно, как сложились бы судьбы мира, нашей Родины и всех нас. Этим летом ветерану войны и труда Александру Петровичу Герасимову исполнится девяносто девять лет. Надеемся, что он встретит не только восьмидесятую, но и последующие годовщины Победы, ради которой они не жалели своих жизней. Фаяз ЮМАГУЗИН

Автор:Фаяз Юмагузин
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