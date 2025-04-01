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1 Апреля , 11:46

В Башкирии предприниматели освоили навыки грантового проектирования

На трекере стартапа в Межвузовском кампусе предприниматели освоили навыки грантового проектирования.

В Башкирии предприниматели освоили навыки грантового проектирования
В Башкирии предприниматели освоили навыки грантового проектирования

В Межвузовском кампусе завершился курс для бизнес-руководителей «Трекер стартапа», организованный Уфимским университетом науки и технологий.

Участники освоили навыки грантового проектирования и применили их на реальных студенческих стартапах, что укрепило связь между бизнесом и университетами.

Курс включал механизмы привлечения финансирования и разбор реальных кейсов, а также нетворкинг для установления деловых связей. Перспективные разработки будут участвовать в конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям и получат поддержку от партнеров, включая Сбербанк.

Справочно:

В России создается сеть современных кампусов, и к 2030 году их число вырастет до 25. Проект уфимского кампуса включает жилые помещения, учебно-научный комплекс и другие объекты городской среды.

Источник: Правительство РБ.

В Башкирии предприниматели освоили навыки грантового проектирования
В Башкирии предприниматели освоили навыки грантового проектирования
В Башкирии предприниматели освоили навыки грантового проектирования
В Башкирии предприниматели освоили навыки грантового проектирования
В Башкирии предприниматели освоили навыки грантового проектирования
Автор:Юлия Кононова
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