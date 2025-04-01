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1 Апреля , 14:15

Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов

На специальной военной операции медики несут значительную ответственность. Об этом рассказала медсестра с позывным «Афина» из Бураевского района, которая служит в фронтовом госпитале. Она подчеркнула, что в условиях боевых действий важна сила духа. Видео с её рассказом о себе и военнослужащих спецоперации было опубликовано в telegram-канале «Герои спецоперации Z».

Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов
Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов

До начала СВО «Афина» работала операционной медсестрой в Уфе в РКБ имени Куватова. По её словам, после окончания медколледжа она мечтала работать в военной сфере, но родители отговорили её от этого. Тем не менее, желание служить в зоне СВО осталось, и она сделала свой выбор.

«Здесь важны чёткость и дисциплина, и ты знаешь, что нужно делать. Труд оценивается по достоинству. На гражданке ты „вольный человек“ — можешь заболеть и уйти на больничный. А здесь на нас лежит большая ответственность. Мы должны помочь нашим мужчинам», — говорит «Афина».

Глава администрации Бураевского района Рушан Гараев отметил в своих соцсетях, что «Афина» является опорой для своей семьи, включая младшего брата и маму. Она несколько раз добровольно выезжала в зону СВО для оказания медицинской помощи и была награждена медалью «За самоотверженность и профессионализм».

«Мы гордимся своими земляками и понимаем, что именно они — герои нашего времени. Уверены, что в нашей стране снова воцарится мир, и рядом с нами будут те, кто сейчас каждый день совершает свой подвиг на передовой. Слава и огромная благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, за понимание своего священного долга перед Отечеством! Искренне желаем нашей землячке и всем нашим бойцам крепкого здоровья, силы духа и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми!» — написал Гараев в своих соцсетях.

Узнать подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

 

Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов
Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов
Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов
Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов
Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов
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