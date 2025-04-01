Медсестра из Башкирии отправилась на СВО спасать бойцов

До начала СВО «Афина» работала операционной медсестрой в Уфе в РКБ имени Куватова. По её словам, после окончания медколледжа она мечтала работать в военной сфере, но родители отговорили её от этого. Тем не менее, желание служить в зоне СВО осталось, и она сделала свой выбор.

«Здесь важны чёткость и дисциплина, и ты знаешь, что нужно делать. Труд оценивается по достоинству. На гражданке ты „вольный человек“ — можешь заболеть и уйти на больничный. А здесь на нас лежит большая ответственность. Мы должны помочь нашим мужчинам», — говорит «Афина».

Глава администрации Бураевского района Рушан Гараев отметил в своих соцсетях, что «Афина» является опорой для своей семьи, включая младшего брата и маму. Она несколько раз добровольно выезжала в зону СВО для оказания медицинской помощи и была награждена медалью «За самоотверженность и профессионализм».

«Мы гордимся своими земляками и понимаем, что именно они — герои нашего времени. Уверены, что в нашей стране снова воцарится мир, и рядом с нами будут те, кто сейчас каждый день совершает свой подвиг на передовой. Слава и огромная благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, за понимание своего священного долга перед Отечеством! Искренне желаем нашей землячке и всем нашим бойцам крепкого здоровья, силы духа и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми!» — написал Гараев в своих соцсетях.

Узнать подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).