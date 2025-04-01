В Башкирии спасли собаку, рискующую провалиться под лед

Случайные свидетели заметили животное, перемещавшееся по ледяной поверхности, и, обеспокоенные возможным провалом собаки под лед, обратились в службы экстренного реагирования.

Для проведения операции сотрудники использовали специализированную спасательную доску, позволяющую осторожно приблизиться к животному. Однако собака проявляла осторожность и избегала контакта. Спасатели проявили выдержку и целеустремленность, стараясь привлечь внимание животного.

После ряда предпринятых усилий операция завершилась успешно – собаку удалось поймать и доставить в безопасную зону.

«По счастливому стечению обстоятельств, животное не получило никаких повреждений», – подчеркнул Кирилл Первов.

Источник и фото: телеграм-канал Кирилла Первова.