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1 Апреля , 15:45

В Стерлитамаке бесплатно проверят тонометры

С 4 по 7 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проведёт Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченную ко Всемирному дню здоровья.

В Стерлитамаке бесплатно проверят тонометры
В Стерлитамаке бесплатно проверят тонометры

Цель – привлечь внимание к значимости единства измерений в жизни каждого на крайне важном примере: артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

Специалисты системы Росстандарта в каждом регионе страны на безвозмездной основе проведут прием граждан и проверят достоверность показаний их бытовых тонометров. Метрологи дадут не только заключение о показаниях, но и рекомендации по устранению выявленных неисправностей.

За время проведения акции (с 2018 г) проверено более 110 тыс. приборов, около 10 процентов из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и (или) метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации.

4 апреля с 9 до 16 часов специалисты проведут бесплатные проверки тонометров в г.Стерлитамаке (ул. Дружбы, 39, филиал ФБУ «ЦСМ им. А.М.Муратшина в Республике Башкортостан»).

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