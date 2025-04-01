В Межвузовском кампусе прошел Всероссийский форум «Люди доброй воли»

Форум был организован Башкирским государственным медицинским университетом, который является резидентом Межвузовского кампуса. Этот вуз имеет значительный опыт в развитии волонтерского движения: за 13 лет работы Волонтерский центр БГМУ подготовил более 7500 волонтеров.

– Добровольчество в нашем университете – это яркая и значимая история. На протяжении всех лет университет, наши студенты и сотрудники активно участвовали в самых важных событиях, выполняя свой гражданский и врачебный долг, – отметил ректор БГМУ, академик РАН Валентин Павлов.

В программе форума были выставка симуляционного оборудования, тематические секции, мастер-классы и квест добра. Участники обучались плетению маскировочных сетей и созданию окопных свечей, знакомились с возможностями студенческих отрядов и изучали исторические факты о Башкортостане, которые собирает одно из направлений волонтерского движения.

В ходе форума волонтеры собрали гуманитарную помощь, которая будет направлена в зону СВО. Кроме того, в БГМУ открыт постоянный пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО.

– В университете созданы все условия для развития студентов, включая волонтерство. Участие в различных активностях помогает формировать уникальные компетенции, которые делают выпускников БГМУ востребованными специалистами, – отметил куратор направления «Добровольчество» Минздрава России Сергей Сергеев.

С актуальными презентациями выступили ведущие спикеры добровольческих организаций и программы «Обучение служением» вузов России. Опытом социальной работы поделились магистранты и студенты университетов-резидентов Межвузовского кампуса.

Мероприятие прошло при поддержке партнеров, включая Благотворительный фонд «Потерь нет», Минздрав России, «Серебряных» добровольцев Башкортостана, Волонтеров Уфы, Добро.Центр УГНТУ, Перинатальный центр ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ и многих других.