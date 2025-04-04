21 апреля «Поезда здоровья» примут первых пациентов

«Поезда здоровья» будут курсировать по всем районам республики. В состав комплексов входят передвижные флюорографы, маммографы, центры здоровья и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Маршрутов предусмотрено шесть, и они составлены так, чтобы жители самых удаленных населенных пунктов могли получить медицинскую помощь, включая консультации узких специалистов.

Уфимский маршрут охватит десять районов: Иглинский, Чишминский, Архангельский, Кармаскалинский, Благовещенский, Благоварский, Кушнаренковский, Чекмагушевский, Нуримановский и Уфимский.

Дуванский маршрут пройдет по пяти районам: Дуванскому, Мечетлинскому, Белокатайскому, Кигинскому и Салаватскому.

Нефтекамский маршрут охватит 12 районов: Илишевский, Дюртюлинский, Калтасинский, Татышлинский, Янаульский, Краснокамский, Бураевский, Балтачевский, Аскинский, Караидельский, Мишкинский, Бирский и городской округ Нефтекамск.

Октябрьский маршрут пройдет по девяти районам: Туймазинскому, Буздякскому, Бакалинскому, Ермекеевскому, Белебеевскому, Бижбулякскому, Миякинскому, Давлекановскому и Шаранскому.

Стерлитамакский маршрут охватит одиннадцать районов: Аургазинский, Гафурийский, Альшеевский, Ишимбаевский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Мелеузовский, Куюргазинский, Федоровский, Кугарчинский и Зианчуринский.

Белорецкий маршрут пройдет по семи районам: Белорецкому, Учалинскому, Абзелиловскому, Бурзянскому, Баймакскому, Зилаирскому и Хайбуллинскому.

Подробный график движения наших «поездов здоровья» можно посмотреть на сайте Минздрава РБ:

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.