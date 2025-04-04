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Здоровье
4 Апреля , 10:10

21 апреля «Поезда здоровья» примут первых пациентов

Напоминаем, что акция «Здоровая республика – здоровый регион» проводится по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Это уже седьмой раз, когда акция проходит, и в прошлом году передвижные комплексы обслужили более 170 тысяч человек.

21 апреля «Поезда здоровья» примут первых пациентов
21 апреля «Поезда здоровья» примут первых пациентов

«Поезда здоровья» будут курсировать по всем районам республики. В состав комплексов входят передвижные флюорографы, маммографы, центры здоровья и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Маршрутов предусмотрено шесть, и они составлены так, чтобы жители самых удаленных населенных пунктов могли получить медицинскую помощь, включая консультации узких специалистов.

Уфимский маршрут охватит десять районов: Иглинский, Чишминский, Архангельский, Кармаскалинский, Благовещенский, Благоварский, Кушнаренковский, Чекмагушевский, Нуримановский и Уфимский.

Дуванский маршрут пройдет по пяти районам: Дуванскому, Мечетлинскому, Белокатайскому, Кигинскому и Салаватскому.

Нефтекамский маршрут охватит 12 районов: Илишевский, Дюртюлинский, Калтасинский, Татышлинский, Янаульский, Краснокамский, Бураевский, Балтачевский, Аскинский, Караидельский, Мишкинский, Бирский и городской округ Нефтекамск.

Октябрьский маршрут пройдет по девяти районам: Туймазинскому, Буздякскому, Бакалинскому, Ермекеевскому, Белебеевскому, Бижбулякскому, Миякинскому, Давлекановскому и Шаранскому.

Стерлитамакский маршрут охватит одиннадцать районов: Аургазинский, Гафурийский, Альшеевский, Ишимбаевский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Мелеузовский, Куюргазинский, Федоровский, Кугарчинский и Зианчуринский.

Белорецкий маршрут пройдет по семи районам: Белорецкому, Учалинскому, Абзелиловскому, Бурзянскому, Баймакскому, Зилаирскому и Хайбуллинскому.

Подробный график движения наших «поездов здоровья» можно посмотреть на сайте Минздрава РБ:

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Автор:Юлия Кононова
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