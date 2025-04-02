VК расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

VК совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запускает новый этап «Цифрового ликбеза» — проекта, направленного на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности. В интерактивном формате школьники смогут узнать о правилах безопасного поведения в интернете. Все материалы доступны на сайте проекта.

В этом году VК познакомит школьников с основами информационной безопасности и предложит советы по защите пожилых людей от интернет-мошенников. В новых видеороликах блогер Антон Корюшкин из Нижнефорельска объяснит, как работают алгоритмы, обеспечивающие безопасность в социальных сетях, как усилить защиту личных аккаунтов и как распознать кибермошенника.

Эксперты VК по информационной безопасности подготовили методические материалы и обучающие видео для уроков в школах по всей стране. Эти материалы адаптированы для разных возрастных групп: для учеников 1–4 классов, 5–8 классов и 9–11 классов.

Кроме того, в рамках проекта VК запустит специальный игровой режим в онлайн-игре Fortnite, где пользователи смогут узнать больше о информационной безопасности и технологиях, которые ее обеспечивают.

«VК придает большое значение информационной безопасности и постоянно улучшает технологии защиты пользователей. Мы активно занимаемся просветительскими инициативами в этой области. Например, недавно был открыт «Центр безопасности VК», где пользователи могут узнать, как защитить свои аккаунты и ознакомиться с лекциями по основам киберграмотности. Мы уже третий год участвуем в проекте «Цифровой ликбез», так как считаем важным знакомить детей с основами информационной безопасности с раннего возраста», — отметил Рустэм Газизов, директор по информационной безопасности VК.

«Новые видеоролики «Цифрового ликбеза», созданные с участием экспертов VК, поднимают важные вопросы кибербезопасности. В современном мире крайне важно обучать детей основам безопасного поведения в сети с самого школьного возраста. В игровой форме и на доступных примерах ребята смогут узнать, как защитить свои личные данные в социальных сетях и избежать уловок кибермошенников. Мы благодарим VК за внимание к теме цифровой грамотности, ведь защита подрастающего поколения и формирование навыков осознанного использования цифровых сервисов — это наша общая задача», — добавил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Фото: ИА “Башинформ”.