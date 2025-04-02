ГОЛОВОЛОМКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Гульнара Исхакова по специальности – инженер, по призванию – мама особенного ребёнка.

– Алиса, расскажи, – обращаемся мы с ней к темноглазой девочке, которая, тихонько напевая, складывает пазлы. И она говорит о весне, о цветах, а мы понимаем, что её мир гораздо разнообразнее, нежели наш активный словарь.

Алисе 12 лет. Она понимает обращённую к ней речь, отвечает на вопросы, хорошо читает, обладает абсолютным слухом и может самостоятельно подобрать полюбившееся произведение на фортепиано, а нотную грамоту осваивает гораздо быстрее, чем сверстники.

– О диагнозе Алисы я узнала, когда ей было два года, – рассказывает Гульнара. – В год дочка ничем не отличалась от сверстников (я могу сравнивать: мой старший сын – нормотипичный ребёнок). Смотрела в глаза, тянулась за игрушками, улыбалась, произносила простые слова. На втором году жизни все эти навыки ушли, появились странности. Например, она часто кружилась, и то, что мы принимали за танец, оказалось самостимуляцией, свойственной детям с аутизмом. Алиса не стремилась к общению, не говорила, не выполняла простейших просьб. Психолог из детской поликлиники ничего мне не сказала, но в карточке написала: «Аутизм?». Мы с мужем начали искать информацию об этом, и всё сошлось. Тогда, 10 лет назад, мы жили в Ишимбае. Садик нам не предлагали. Я понимала, что Алисе нужно быть в группе с нормотипичными детьми, но отдать её в садик одну, без сопровождения, я не могла, а тьюторов тогда не было. Ближе к трём годам я сама начала водить дочку на индивидуальные занятия к психологу, дефектологу и логопеду в бюджетный детский развивающий центр.

– Прогресса не последовало?

– Нет. Теперь я знаю, что обычные методики бесполезны для детей с аутизмом. До шести лет она нас не понимала, могла произносить только бессмысленные сочетания звуков, речи совсем не было. Мы ездили в крупные города, пробовали медикаментозное и аппаратное лечение, врачи не давали никаких прогнозов. Я благодарна одному петербургскому доктору за честность: «Ради этих процедур вам не стоит приезжать. Вам нужно искать специалистов, которые работают по методикам Грузиновой и Новиковой-Иванцовой». Это был 2018 год, мы нашли таких специалистов в Уфе, в центре, который работает по методике ABA. После нескольких занятий Алиса заговорила.

Сейчас Алиса находится на домашнем обучении – занимается в школе один на один с учителем. Третий год трижды в неделю мама привозит её в Стерлитамак, в Центр по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с РАС «Сияние чистого разума». Ей нравятся настольные игры, общение со сверстниками, поведенческая и арт-терапия…

– Алиса развивается в собственном темпе, у неё свой прогресс, – говорит мама. – Сейчас мне легче с ней договориться, она интересуется людьми, на первый взгляд порой не определить, что она особенный ребёнок – кажется, обычная девочка. Любит засыпать с разными игрушками, а не с одними и теми же, как раньше. Благодаря современному мультику «Головоломка» она открыла для себя эмоции и чувства и теперь учится понимать себя. Я рада за сегодняшних родителей малышей с аутизмом: у них есть служба ранней помощи, они больше могут дать своим детям.

– Какого будущего Вы хотите для Алисы?

– К сожалению, я пока не вижу, что она будет самостоятельной. Мне очень этого хочется. Однажды старший сын спросил: «Мама, а когда вас с папой не будет, за Алисой буду смотреть я?». Я ответила ему, что мы не знаем, какой будет Алиса, но она развивается. Конечно, у меня есть мечта о будущем дочери. Не пожизненное заточение в неврологическом интернате, а сопровождаемое проживание и сопровождаемая социальная занятость, которые уже практикуются во многих областях нашей страны, – вот наша надежда.