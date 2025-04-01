Дюжина лучших: кубок КВН юга РБ в Стерлитамаке

Перед началом игры перед публикой с приветствием выступили лучшие команды юниор-лиги КВН юга РБ - «Сборная будущего» Cool school, «РАЙЗ» и «Одноклассники».

За малый кубок сражались наши городские команды «Будьте здоровы», «Физруки», «ДаМы», «Нур», салаватская команда «ИНН УГНТУ» и сборная команда Оренбуржья и Башкортостана «Южный Урал».

Завоевать большой кубок пробовали команды «Однажды в Стерлитамаке», уфимские команды «Почти», «Парни из Уфы», новосибирская команда «Поживём - увидим», гости из Москвы «Москвичи» и сборная Татарстана «Зачарованные».

О том, каким разным может быть юмор, как и о чём шутили команды и кто из них стал обладателем главных трофеев игры, вы сможете узнать из субботней публикации в нашей газете.

А пока - самые яркие моменты первоапрельского кавээновского вечера от Сергея Крамскова.