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КВН
1 Апреля , 23:31

Дюжина лучших: кубок КВН юга РБ в Стерлитамаке

Первоапрельский вечер стал настоящим праздником юмора и смеха: в ГДК развернулись бои далеко не местного значения за малый и большой кубки КВН юга РБ между дюжиной команд из Стерлитамака, Салавата, Уфы, Оренбурга, Татарстана, Новосибирска и Москвы.

Дюжина лучших: кубок КВН юга РБ в Стерлитамаке
Дюжина лучших: кубок КВН юга РБ в Стерлитамаке

Перед началом игры перед публикой с приветствием выступили лучшие команды юниор-лиги КВН юга РБ - «Сборная будущего» Cool school, «РАЙЗ» и «Одноклассники».

За малый кубок сражались наши городские команды «Будьте здоровы», «Физруки», «ДаМы», «Нур», салаватская команда «ИНН УГНТУ» и сборная команда Оренбуржья и Башкортостана «Южный Урал».

Завоевать большой кубок пробовали команды «Однажды в Стерлитамаке», уфимские команды «Почти», «Парни из Уфы», новосибирская команда «Поживём - увидим», гости из Москвы «Москвичи» и сборная Татарстана «Зачарованные».

О том, каким разным может быть юмор, как и о чём шутили команды и кто из них стал обладателем главных трофеев игры, вы сможете узнать из субботней публикации в нашей газете.

А пока - самые яркие моменты первоапрельского кавээновского вечера от Сергея Крамскова.

Автор:Марина Воронова
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