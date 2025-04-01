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1 Апреля , 18:53

Правовая поддержка для семей участников СВО

1 апреля в Центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча с адвокатом, руководителем Стерлитамакского городского филиала Республиканской коллегии адвокатов Гузель Юнусовой.

Правовая поддержка для семей участников СВО
Правовая поддержка для семей участников СВО

На консультацию обратились восемь человек, среди которых были члены семей военнослужащих и один участник специальной военной операции. Ещё двое получили консультации в онлайн-формате по телефону.

Основной круг вопросов касался пропавших без вести, а также наследственных споров. Людей интересовало, входят ли выплаты в наследство и как их можно получать.

— Я всегда объясняю, что выплаты – это отдельная категория, а наследственная масса — это совершенно другое, — поясняет Гузель Ривкатовна. — Наследство регулируется наследственным законодательством, а выплаты – другими нормативными актами.

С какими вопросами обращаются военнослужащие?

— Сегодня, например, ко мне пришёл военнослужащий с вопросом о выплате отпускных. После демобилизации он восстановился на прежнем месте работы, но работодатель отказался выплачивать отпускные, заявив, что необходимо отработать ещё семь месяцев. Однако период службы в зоне СВО включается в трудовой стаж. Поскольку он не увольнялся, а был призван от предприятия, эти два года должны засчитываться, — рассказала адвокат.

Кроме того, к специалисту обратились и по другим вопросам, связанным с алиментами и льготами для военнослужащих.

Автор:Фаяз Юмагузин
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