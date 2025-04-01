Правовая поддержка для семей участников СВО

На консультацию обратились восемь человек, среди которых были члены семей военнослужащих и один участник специальной военной операции. Ещё двое получили консультации в онлайн-формате по телефону.

Основной круг вопросов касался пропавших без вести, а также наследственных споров. Людей интересовало, входят ли выплаты в наследство и как их можно получать.

— Я всегда объясняю, что выплаты – это отдельная категория, а наследственная масса — это совершенно другое, — поясняет Гузель Ривкатовна. — Наследство регулируется наследственным законодательством, а выплаты – другими нормативными актами.

С какими вопросами обращаются военнослужащие?

— Сегодня, например, ко мне пришёл военнослужащий с вопросом о выплате отпускных. После демобилизации он восстановился на прежнем месте работы, но работодатель отказался выплачивать отпускные, заявив, что необходимо отработать ещё семь месяцев. Однако период службы в зоне СВО включается в трудовой стаж. Поскольку он не увольнялся, а был призван от предприятия, эти два года должны засчитываться, — рассказала адвокат.

Кроме того, к специалисту обратились и по другим вопросам, связанным с алиментами и льготами для военнослужащих.