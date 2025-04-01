Юная спортсменка из Стерлитамака завоевала две золотые медали в соревнованиях

9-летняя Розалина Яушева из Стерлитамака стала двукратной чемпионкой, завоевав золотые медали в блице и рапиде. Золотые медали в рапиде также получили Милана Хазеева и Софья Степанова. Серебряные медали достались Эмилю Менькову, Тимуру Мазитову, Алине Динисламовой и Даниилу Ильину. Марсель Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль.

В блиц-турнире серебряные медали завоевали Ильшат Бакиев, Искандер Янбаев, Аделя Газизова, Алина Динисламова и Мелания Мулюкова. Бронзовые медали получили Семён Филиппов, Тимур Хайретдинов, Милана Хазеева, Даниил Ильин и Софья Степанова.

Источник и фото: Пресс-служба министерства спорта республики.