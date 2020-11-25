+30 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости
75 лет Победы
Спорт
Спорт
25 Ноября 2020, 19:53
Торжественное открытие спортплощадки в стерлитамакской школе №2
Спорт
10 Ноября 2020, 14:05
Фирзан Дилмиев выиграл «золото» первенства мира по самбо
Спорт
21 Октября 2020, 21:27
Спортсмены в масках
Спорт
17 Октября 2020, 18:35
Вырастут новые поколения батыров
Спорт
15 Октября 2020, 17:13
Биатлон
Спорт
11 Октября 2020, 20:40
В Стерлитамаке состоялись осенние мотогонки
Спорт
5 Октября 2020, 19:35
Более 300 сильнейших борцов из 34 регионов страны поборются за Кубок России по греко-римской борьбе
Спорт
27 Сентября 2020, 16:10
«Тархан»: за битого двух небитых дают…
Спорт
26 Сентября 2020, 17:40
Грэпплинг: медали всех достоинств
Спорт
16 Сентября 2020, 23:00
САМБО И ДЗЮДО
Спорт
15 Сентября 2020, 23:00
Второй тур, победный!
Спорт
15 Сентября 2020, 20:35
«Тархан» начинает сезон
Спорт
29 Мая 2020, 14:41
Присутствовать на матче виртуально
Спорт
16 Марта 2020, 15:55
В чемпионате РБ по мини-футболу ветераны Стерлитамака показали свой класс
Спорт
29 Февраля 2020, 16:15
В Стерлитамаке прошёл открытый командный турнир по восточному боевому единоборству сётокан, посвящённый памяти Сергея Пахомова
Спорт
21 Февраля 2020, 15:23
В Стерлитамаке прошли всероссийские соревнования по гандболу среди юношей 2006г.р.
Спорт
13 Февраля 2020, 14:05
В Стерлитамаке проходит первенство России по ката среди юношей и девушек до 18 лет
Спорт
12 Февраля 2020, 14:06
Впервые в Стерлитамаке пройдут российские соревнования по дзюдо
Спорт
10 Февраля 2020, 17:06
Дмитрий Солянников стал чемпионом России в мотогонках по льду среди юниоров
Спорт
27 Января 2020, 01:21
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
По вашему запросу ничего не найдено, попробуйте задать новый запрос
Все материалы
Выбор редации
Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
news@srgazeta.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73