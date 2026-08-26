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Спорт

Спорт
26 Августа , 07:00
Десять бойцов из Башкирии сразятся на турнире по кулачным боям
Спорт
25 Августа , 06:25
Воспитанник МАУ ДО «ДЮСШ №2» занял второе место в летнем биатлоне
Спорт
18 Августа , 04:32
Папина дочка
Спорт
13 Августа , 09:24
Гребной канал в Инорсе примет одни из соревнований Спартакиады народов России
Спорт
11 Августа , 06:46
В Уфе стартовала Спартакиада народов России по фехтованию
Спорт
4 Августа , 05:30
Спартакиада народов России: победители групповых гонок по велоспорту (шоссе)
Спорт
1 Августа , 05:33
Россия – одна из ведущих спортивных держав
Спорт
30 Июля , 09:53
Башкирия завершает подготовку к Спартакиаде народов России
Спорт
28 Июля , 04:12
Стрелок из Башкирии стал бронзовым призёром Кубка мира в Ханчжоу
Спорт
27 Июля , 05:06
Лира Грушина: «Ждем нового всплеска интереса к фехтованию!»
Спорт
13 Июля , 07:02
Стерлитамакская гимнастка победила на первенстве России
Спорт
24 Июня , 08:54
Сборная Стерлитамака выступила на региональном отборочном этапе проекта «МолоТ»
Спорт
17 Июня , 07:24
В Башкортостане пройдёт «Спартакиада народов России»
Спорт
16 Июня , 10:07
Спортсмен из Стерлитамака – сильнейший на кубке мира
Спорт
4 Июня , 12:05
В Стерлитамаке прошёл открытый кубок Евразии
Спорт
30 Мая , 03:30
В столице Башкирии пройдёт «Зелёный марафон – 2026»
Спорт
15 Мая , 03:51
Спорт в Стерлитамаке становится ещё доступнее
Спорт
14 Мая , 09:32
В Башкирии прошёл фестиваль «Гордимся, помним, чтим»
Спорт
26 Апреля , 04:10
Школьники играют в баскетбол
Спорт
24 Апреля , 06:12
Артур Субханкулов: «Наши шансы в бою с Усмоновым равны»
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31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
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В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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