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Спорт
4 Августа , 05:30

Спартакиада народов России: победители групповых гонок по велоспорту (шоссе)

Спартакиада народов России: победители групповых гонок по велоспорту (шоссе)Спартакиада народов России: победители групповых гонок по велоспорту (шоссе)
Спартакиада народов России: победители групповых гонок по велоспорту (шоссе)

В женской групповой велогонке на Спартакиаде народов России — 2026 победу завоевала Анастасия Самсонова из Санкт‑Петербурга. Второе место заняла Марина Комина (Самарская область), третье — Кристина Новикова (Санкт‑Петербург).

Анастасия Самсонова, ставшая победительницей, поделилась эмоциями после финиша: «Очень рада снова занять первое место на Спартакиаде — в какой‑то степени это даже неожиданно. Довольна тем, как поработала. Трасса сегодня оказалась ветреной и холмистой, но мы старались и выложились по максимуму».

Кристина Новикова, завоевавшая бронзу, рассказала, что долго ждала возможности снова выйти на старт: «Я очень ждала эту гонку — у нас был довольно большой перерыв между стартами, почти месяц. Мы целенаправленно готовились и с нетерпением ждали этих соревнований. Очень рада, что удалось в них поучаствовать».

В мужской групповой гонке лучшим стал Даниил Мальцев (Москва). Серебряную медаль получил Максим Мишанков (Тюменская область), бронзовую — Артур Ершов (Свердловская область).

Так завершился первый этап Спартакиады народов России — 2026 в Республике Башкортостан. Следующим видом программы в Уфе станут соревнования по фехтованию — они пройдут с 10 по 17 августа.

Фото: Ильшат Ахметов

Спартакиада народов России: победители групповых гонок по велоспорту (шоссе)
Спартакиада народов России: победители групповых гонок по велоспорту (шоссе)
Спартакиада народов России: победители групповых гонок по велоспорту (шоссе)
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